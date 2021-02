La consideración de Enfermedad profesional de la Covid pasa de largo para profesionales de Primera Línea, UGT piden una RECTIFICACIÓN INMEDIATA

miércoles 03 de febrero de 2021

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-Ley 3/2021 en su artículo 6, tipifica el contagio por COVID-19 como Enfermedad profesional entre el personal sanitario y socio sanitario, excluye a profesionales de primera línea que deberían estar igualmente incluidos.



Según UGT se excluye a trabajadores de limpieza o mantenimiento si su contratación se hace por medio de contratas, aunque trabajen en un centro sanitario o socio sanitario. Lo mismo sucede con los trabajadores del Transporte Sanitario, Ayuda a Domicilio, servicios funerarios, así como al conjunto de actividades auxiliares que están expuestas al contagio por contacto con pacientes



Para UGT no se puede dejar a estos colectivos como los grandes olvidados en materia de protección, en todo lo relacionado con la actual Pandemia, sin duda son colectivos que están en primera línea, muchas veces con mayor grado de exposición, que otros que merecen mayor reconocimiento.



UGT valora como despropósito que en este Decreto no hayan aprovechado

para incluir a todo el personal implicado en la lucha contra esta pandemia, dentro de la cadena asistencial que implica al Personal Hospitalario y Atención Primaria, Personal de Atención a Domicilio, Transporte Sanitario, etc., pues entendemos que todos los colectivos profesionales tienen un alto riesgo de contagio y ponen en riesgo su salud y la de sus allegados.



Si se incluye por ejemplo a los celadores o a los gerocultores que trabajan en las residencias de ancianos.



Para la tipificación como enfermedad profesional el personal deberá estar prestando servicios dentro de la institución en el ejercicio de su profesión y los servicios de prevención deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar la exposición al virus durante sus tareas habituales.



Desde UGT volvemos a reiterar nuestra petición de que la medida se extrapole en iguales términos hacía otros colectivos igualmente expuestos en el ámbito laboral. Ya que, a igual nivel de exposición al contagio, la tipificación de la contingencia de la baja laboral, debería ser la misma.



Y solicitan el mayor nivel de aclaración al respecto para no dejar fuera a ningún profesional de 1ª línea, sea de la categoría que sea, y trabaje para quien trabaje.