Avisan que, Page ya “no engaña a nadie”, y que, a pesar de que intente “refugiarse en la prensa nacional” ya le tienen calado”

martes 02 de febrero de 2021 , 12:49h

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que, cuando Page se queda “sin capacidad de seguir prohibiendo a los castellano-manchegos”, echa la culpa a los madrileños de los malos datos de la pandemia para tapar su nefasta gestión al frente de esta crisis sanitaria.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha señalado que Page “ya no engaña a nadie” y, aunque intente “refugiarse en la prensa nacional” para “no dar la cara” de la dramática situación que atraviesa Castilla-La Mancha, con una pandemia descontrolada, hoy se ha demostrado que “ya le tienen calado”:



En este sentido, ha insistido en que tal y como recoge un periódico nacional, “cuando a Page le vienen mal dadas“, en lugar de asumir su responsabilidad, le echa la culpa a los demás de su incapacidad de gestión.



De esta manera, ha recordado que, cuando las cifras de contagios se disparan en nuestra tierra, "Page se dedica a insultar a todos los colectivos de la región, y, además, cuando hay que tomar medidas para frenar el virus, lo único que hace es prohibir a los sectores y cerrar negocios sin ayudarles con un verdadero plan de rescate“.



Por eso, ha denunciado la “obsesión enfermiza de Page con la Comunidad de Madrid y con los madrileños“, a los que echa la culpa de los datos “escalofriantes de contagios y fallecidos en nuestra tierra“, en total 119 el pasado fin de semana.



Así, Agudo ha calificado de “absurdas y ridículas“ este tipo de declaraciones, lo que demuestra que es un “inepto gestionando esta crisis sanitaria así como la crisis económica y social que atraviesa nuestra tierra, tal y como ocurrió con el temporal“.



También, ha acusado a Page de no “tener alma“, por echar la culpa a los demás en lugar de realizar test masivos a la población, confinar a los contagiados leves para proteger la salud del resto de castellano-manchegos, abrir el nuevo Hospital de Toledo o idear un Plan de vacunación más rápido y efectivo, así como contratar a más profesionales sanitarios para atender a los miles de enfermos por coronavirus.



Por eso, Agudo ha preguntado a Page qué va a ser lo siguiente; si piensa culpar a los madrileños de que el nuevo Hospital de Toledo continúe cerrado, y si ellos tienen también la culpa de que en Castilla-La Mancha no exista un plan de vacunación rápido y efectivo o si va a culpar a los castellano-manchegos que trabajan en Madrid de que en nuestra comunidad no se realicen test.



“Ya está bien de hacer tanto el ridículo y de la vergüenza que diariamente nos hace pasar a los castellano-manchegos que tenemos que escucharle decir tantas barbaridades“.



La dirigente popular ha exigido a Page que de una vez por todas asuma el mando de este Gobierno y haga frente a una pandemia que está descontrolada con el 55 por ciento de las camas UCI ocupadas en los hospitales de nuestra región.



Agudo ha destacado que la máxima prioridad en estos momentos es “agilizar el proceso de vacunación“ y realizar test masivos a la población para frenar la expansión del virus en la región.



Por último ha asegurado que el problema de nuestra región no “la tienen los madrileños“ y tampoco los malos datos de contagios, positividad y mortalidad, el problema es que nos ha “tocado el peor Gobierno en los peores momentos“.