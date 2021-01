CCOO amenaza con HUELGA si las contratas de Limpieza del Virgen de la Salud no acuerdan el traslado al nuevo hospital de Toledo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 31 de enero de 2021 , 21:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

CCOO ha informado de que el Jurado Arbitral ha citado el próximo jueves, 4 de febrero, en Mediación al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y a la concesionaria del Nuevo Hospital de Toledo, y por segunda vez a sus respectivas contratas de la Limpieza, para tratar de que estas dos empresas, Ferrovial Servicios y UTE Limpiezas Toledo, se pongan de acuerdo para organizar el traslado al nuevo hospital de las cien personas —casi todas mujeres— que ahora prestan el servicio en el Virgen de la Salud, y garanticen la subrogación de sus contratos. En caso de que no haya acuerdo, el sindicato amenaza con ir a la huelga.



“Llevamos meses conversando a cuatro bandas sobre esta cuestión y todos los afectados, la Junta, la concesionaria del nuevo hospital y sus respectivas contratas, dicen estar de acuerdo en la conveniencia y la necesidad de hacerlo, pero finalmente las contratas eluden comprometerse,” ha explicado el responsable de Negociación Colectiva de CCOO- Construcción y Servicios C-LM, Carlos García Montoya.



“Cuando Ferrovial Servicios dice que ok, UTELT pone pegas.Cuando UTELT suscribe un documento, Ferrovial se niega a ratificarlo. No nos quedó más remedio que citarlas a ambas ante el Jurado Arbitral, para tratar de formalizar un acuerdo”, ha indicado el responsable de CCOO, que ha explicado quel acto de mediación se celebró hace dos semanas, pero las contratas se negaron a acordar nada y fueron los propios árbitros los que plantearon volver a celebrarlo el próximo jueves, pero llamando también a las empresas principales, al Sescam y la concesionaria.



“De no ser así, volveremos a instar una nueva Mediación, pero será ya Mediación previa a la convocatoria de huelga”, ha advertido García Montoya.



INCERTIDUMBRE

“En plena pandemia, con el número de contagios y hospitalizaciones disparado, no podemos mantener en la incertidumbre sobre su futuro laboral a un colectivo, el de las trabajadoras de la Limpieza, que presta en primera línea un servicio esencial para el funcionamiento de los centros hospitalarios. Sin ellas, ni puede seguir funcionando el viejo hospital ni puede funcionar el nuevo, ni hospital alguno”, ha subrayado el responsable de CCOO-CyS.



Tras analizar el cronograma del Plan de Traslado elaborado por el Sescam, CCOO CyS planteó trasladar al personal de limpieza del viejo al nuevo hospital en tres fases: Un tercio de las trabajadoras, cuando concluya el traslado de todas las consultas y de las áreas de Rehabilitación, Hospital de Día Médico, Unidad Metabólica, Diagnóstico por Imagen y Laboratorios.



Otro tercio, tras el traslado de Farmacia, CEX, Diálisis, HD Oncohemat y HD Péd., bloque Obstétrico y Esterilización, Hospitalización Pediátrica, Hospitalización Gineco-Obstétrica y UCI Neonatal y Pediátrica.



El último tercio, han explicado desde CCOO, se cambiaría al concluir el traslado al nuevo hospital del resto de las áreas: Hemodinámica, Hospitalización convencional, UCI adultos, bloque Quirúrgico, URPA y Endoscopias, y Urgencias.



LAS EMPRESAS NO SE COMPROMETEN

“Tanto el Sescam como la concesionaria del nuevo Hospital, y tanto Ferrovial Servicios como UTELT, han admitido siempre que éstas son las fechas idóneas y la manera lógica de proceder para garantizar la continuidad del servicio de Limpieza y su correcta prestación en ambos hospitales durante todo el proceso de traslado y hasta su total conclusión. Pero no hay manera de que cada cual se comprometa formalmente a actuar en cada momento como han de hacerlo”, ha denunciado Montoya.



De su lado, la presidenta del Comité de Empresa de las trabajadoras afectadas, Rosa Sánchez, ha asegurado que son un centenar de trabajadores los que están pendientes de cambiar de centro de trabajo, sin saber aún “ni cómo ni cuándo se irá al nuevo”.



“Además tenemos que cambiar de empresa, una nos tiene que dar las bajas y las cartas de subrogación y la otra incorporarnos a todas y subrogarse nuestros contratos, y ni la una ni la otra nos garantiza que esto vaya a ser así, no entendemos por qué. Estamos cada día más preocupadas”, ha asegurado.



De ahí que haya reclamado que a las dos contratas que garanticen por escrito que todas las trabajadores irán al nuevo hospital cuando les toque, que se subrogarán todos los contratos y que “no tienen nada que temer de su futuro laboral”. “Si no, tendremos que ir a la huelga”, ha concluido avisando.