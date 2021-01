Carnicero: “Rojo confunde el pleno extraordinario para explicar su gestión en ‘Filomena’ con un foro para tapar su falta de liderazgo”

viernes 29 de enero de 2021 , 12:43h

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha vuelto a esconderse hoy en la autocomplacencia. En la sesión plenaria extraordinaria celebrada hoy donde Rojo se ha visto obligado a sentarse en el pleno ante la petición del Grupo Popular y Grupo Vox para que diera explicaciones acerca de su gestión en el temporal Filomena, la autocrítica ha brillado por su ausencia. Así ha resumido el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, las intervenciones de Rojo que, incluso saltándose el reglamente del pleno, se han limitado “a relatarnos que todo lo hizo bien sin aclarar en ningún momento en qué aspectos se falló y en qué debemos mejorar ante próximas situaciones extraordinarias”.



Jaime Carnicero ha vuelto a denunciar la “opacidad de este alcalde” que ya dejó patente también el Defensor del Pueblo ante la obstrucción que llevaba a cabo coartando la información a los grupos políticos, y ha puesto de manifiesto que “mientras en otras ciudades no ha hecho falta convocar un pleno extraordinario a petición de los grupos de la oposición porque los alcaldes han tomado la iniciativa, a Alberto Rojo ha habido que obligarle haciendo uso del reglamento del Ayuntamiento”.



En cualquier caso, Carnicero ha lamentado que Rojo “haya confundido este pleno extraordinario con un foro para autoconvencerse a él mismo de que todo lo hizo bien y de que estuvo en la calle” cuando sus propias declaraciones del lunes 11 de febrero, “temerarias e irresponsables”, pusieron de manifiesto que “no estaba informado de la situación actual, o bien engañó a sabiendas”.



“Lo hemos dicho muchas veces, en situaciones extraordinarias se requieren medidas extraordinarias, decisión, valentía y toma de decisiones”, ha repetido Carnicero manifestando también “que Rojo no involucrara a los grupos políticos haciendo uso de su sectarismo”.



“Señor Rojo, usted no tiene la culpa de Filomena, pero sí de su gestión, de su inseguridad, y de crear incertidumbre con sus declaraciones; es responsable de no tener un plan y una vez más, en esta crisis, de actuar a golpe de tuit”, ha finalizado Carnicero señalando también “la falta de conocimiento del funcionamiento del pleno del Ayuntamiento que ha dado por finalizado saltándose la votación pertinente de la propuesta de resolución incluída en el orden del día”.