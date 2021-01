El Ayuntamiento de Brihuega dota de purificadores a los centros de enseñanza públicos del municipio para maximizar la seguridad frente al coronavirus

viernes 29 de enero de 2021

Se han Instalado 20 purificadores con filtro HEPA y radiación ultravioleta, recomendado por las autoridades sanitarias, para eliminar virus, bacterias, alérgenos y contaminantes químicos. Hasta 500 ,3 por hora de aire limpio y confortable. Los filtros también ayudarán a las personas con problemas de asma y alergias en los momentos agudos de la primavera



El Ayuntamiento de Brihuega sigue trabajando para combatir la propagación del coronavirus, maximizando las precauciones en esta tercera ola que nos asola e invirtiendo para mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y personal en los centros de enseñanza pública: la escuela infantil, el colegio público Nuestra Señora de la Peña y el IESO Briocense.



“Hemos Instalado 20 equipos para garantizar la calidad del aire en momentos en los que no sea posible mantener permanentemente ventiladas las aulas, pensando no sólo en el frío sino también en la primavera, con los episodios de alergias”, explica Mónica Pelegrina, concejal responsable del trato con los centros educativos. “No obstante, no podemos olvidarnos del resto de medidas y protocolos que hasta la fecha han hecho de los centros un sitio seguro, dentro del peligro siempre latente que sufrimos con esta pandemia”.



Recordemos que el Ayuntamiento presentó un plan municipal extraordinario a principios de curso para tratar de desarrollarlo con seguridad y normalidad. Un plan que incluía desinfecciones de todos los centros educativos mediante técnicas de pulverización con aplicación de desinfectante de amplio espectro; ampliación de los servicios de limpieza y desinfección, con personal extra; adquisición de cámaras termográficas y termómetros, así como felpudos desinfectantes y tótems dosificadores de hidrogel en diversos puntos de los edificios.



También se repartieron mascarillas con las especificaciones UNE0665/2020 y normativa UE correspondiente; reutilizables y lavables, que soportan hasta 81 lavados, de las tallas de 3/5 años, 6/9 años, 10/12 años y adultos, para todos los alumnos de todos los centros educativos, así como para todos los docentes.



Así mismo, con la colaboración de ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U, se realizaron obras de acondicionamiento del patio del CEIP nuestra Señora de la Peña, con el objetivo de crear un nuevo espacio para fomentar las tareas educativas y de ocio en el exterior.



Luis Viejo, alcalde de la localidad, destaca “el trabajo realizado a lo largo de los últimos cinco años, pensando en satisfacer las necesidades de los centros educativos del municipio, llevando a cabo inversiones importantes para mejorar las instalaciones”. Así, “en este caso, con la instalación de estos purificadores, cumplimos con un compromiso adquirido pensando en la salud de nuestros alumnos, de los docentes y la comunidad educativa”