El tiempo en Molina de Aragón para este jueves es de 3ºC de mínima y 16ºC de máxima con un 46% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%.

Temperaturas casi primaverales este último jueves de enero en Guadalajara : 10ºC de mínima y 15ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 10ºC de mínima y 15ºC de máxima con un 86% de nubes y una probabilidad de lluvia del 19%. La velocidad del viento será de 8 km/h soplando de dirección suroeste

jueves 28 de enero de 2021 , 07:49h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, hasta mediodía cielo nuboso o cubierto, con nubes bajas acompañadas de brumas y bancos de niebla en toda la Comunidad excepto en zonas del extremo este y sureste, donde predominarán los intervalos de nubosidad alta; por la tarde intervalos de nubes altas y nuboso en el Sistema Central al final del día.



Temperaturas mínimas en descenso en zonas de La Mancha y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en el sur y en zonas altas, en descenso en zonas de la Alcarria y con pocos cambios en el resto. Viento flojo, de componente oeste en el tercio oriental y de dirección variable en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados en Albacete, 11 y 18 en Ciudad Real, 9 y 16 grados en Cuenca, 10 y 15 en Guadalajara y entre 10 y 18 grados en Toledo.



Por otra parte, una nueva borrasca de alto impacto, la décima desde que comenzó la temporada el pasado 1 de octubre, llegará este viernes bajo el nombre de 'Justine', tras ser nombrada por el Instituto Portugués para el mar y la atmósfera que espera vientos fuertes, lluvias, nieblas y temperaturas muy altas para la época.



Según ha informado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Beatriz Hervella ha explicado que 'Justine' ha sido nombrada porque posiblemente afectará con vientos fuertes a las islas Azores (Portugal) y después llegará a la Península.



Se trata, según ha precisado, la quinta borrasca nombrada en lo que va de año dentro del grupo Suroeste europeo que abarca España, Portugal, Francia y Bélgica. Esto, según la portavoz "supone un récord, ya que nunca antes había habido un mes con tantos nombramientos".



De hecho, señala que desde febrero de 2020 no se había producido un mes con cuatro nombramientos y este mes de enero de 2021 ya van cinco. No obstante, señala que este es el cuarto año en el que se nombran borrascas por lo que superar las marcas anteriores es relativamente fácil.



Así, Hervella apunta que habrá que seguir la evolución de Justine, porque después de profundizarse rápida e intensamente durante las últimas horas el viernes y durante el sábado, afectará a la Península, especialmente al cuadrante noroccidental y posteriormente la cornisa cantábrica, y provocará vientos "intensos", precipitaciones localmente persistentes, mala mar y descenso térmico.



Por otro lado, mientras llega 'Justine', de momento la portavoz espera que la situación atmosférica esté dominada por las altas presiones y por un flujo cálido, especialmente húmedo por el suroeste.



Hervella destaca que se trata de un flujo cálido y "especialmente húmedo en el suroeste" por ser una humedad de origen subtropical y ha apuntado que la situación de estabilidad propiciará también este jueves y viernes que amanezca con abundantes nieblas en la Península, sobre todo en el valle bajo del Guadalquivir.



Por otro lado, la tercera característica meteorológica prevista por la AEMET es que las temperaturas hasta el viernes estarán en valores más altos para la época del año, con "máximas más propias de la primavera" tanto el jueves como el viernes.



Tampoco descarta Hervella que las máximas rocen los 25ºC en el litoral mediterráneo e incluso que se bata algún récord este jueves y viernes para un mes de enero.



Especialmente serán altas en el sureste peninsular y en zonas altas, donde las nieblas no impidan la llegada del sol.