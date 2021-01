El tiempo en Molina de Aragón para este sábdo es de -2ºC de mínima y 6ºC de máxima con un 99% de nubes y una probabilidad de lluvia del 99%. Se registran rachas de viento de hasta 91 km/h en Molina de Aragón

Foto : EDUARDO BONILLA

La borrasca Hortensia cede el paso a Ignacio este sábado en Guadalajara que dejará lluvias intermitentes, fuertes rachas de viento y 1ºC de mínima y 9ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 1ºC de mínima y 9ºC de máxima con un 99% de nubes y una probabilidad de lluvia del 96%. La velocidad del viento será de 30 km/h soplando de dirección suroeste.

sábado 23 de enero de 2021 , 08:24h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos tendiendo pronto a nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, algo más intensos en el extremo occidental de Toledo y zonas altas de la Ibérica, y que no llegarán al centro y este de Albacete.



La cota de nieve en el nordeste estará en torno a 1.000-1.200 metros subiendo progresivamente a 1.800-2.000 aunque bajando al final a unos 1.400-1.600 metros en el Sistema Central y habrá probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas.



Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, con heladas débiles en zonas altas del este. El viento soplará del oeste y suroeste, más intenso en Albacete. Se prevén rachas muy fuertes durante todo el día en Alcaraz y Segura, y por la tarde en zonas altas del nordeste y en todo Albacete.



Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11ºC en Albacete, 5 y 11ºC en Ciudad Real, 1 y 9ºC en Cuenca, 1 y 9ºC en Guadalajara y entre 4 y 12ºC en Toledo.



Según la información de la Agencia de Meteorología (Aemet) recogida por Efe de su página web, en esta localidad castellanomanchega se ha registrado la mayor racha de viento hasta las 10:00 horas de este viernes, de toda la región.



Las rachas de viento han sido también especialmente fuertes en toda la comunidad y en la Base aérea de Los Llanos la Aemet ha llegado a registrar una racha de viento de 96 km/h a las 9:00 horas, mientras que en El Pedregal, en la provincia de Guadalajara, el viento ha dejado una racha de 95 km/h.



En Toledo capital se ha registrado una racha de 93 km/h, en Tarancón (Cuenca) de 91 km/h, en Molina de Aragón (Guadalajara) de 91 km/h y en Talavera de la Reina (Toledo) de 89 km/h.



En la provincia de Ciudad Real, la racha mayor se ha registrado en Abenójar con 78 km/h.



En el resto de capitales de provincia, en Albacete se ha registrado una racha de viento de 70 km/h, en Ciudad Real de 69 km/h, en Guadalajara de 65 km/h y en Cuenca de 64 km/h.



El sistema frontal asociado a la borrasca Hortensia dará este sábado el relevo a otro vinculado a la borrasca Ignacio, nombrada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que traerá hasta primeras horas del domingo un nuevo temporal de viento, lluvia y mala mar a amplias zonas de la península y Baleares, sobre todo en Galicia, la Meseta norte, el este peninsular y el archipiélago balear.



Por otra parte, la borrasca Ignacio afectará a amplias zonas de España fundamentalmente este sábado. "No se prevé, en general, rachas tan intensas como con Hortense, pero, de nuevo, en amplias zonas del norte, el centro y el este peninsular, y también en Baleares, volverán a superarse los 80 o los 100 kilómetros por hora de racha máxima", apuntó Del Campo.



Como es habitual, el viento traerá asociado un temporal marítimo, esta vez con olas de cuatro a cinco metros en el Atlántico gallego y el Cantábrico, y de tres a cuatro metros en el Mediterráneo peninsular y Baleares, si bien en el archipiélago podrían darse olas individuales incluso de hasta siete metros.



El frente asociado a Ignacio traerá también lluvias a la península, que irán avanzando de oeste a este a lo largo del día. "No serán grandes cantidades de precipitación, salvo en Galicia. De hecho, en el sur de esta comunidad podrían ser fuertes o persistentes. También lloverá con cierta intensidad en el oeste de la Cordillera Cantábrica y en puntos de los Pirineos", apostilló Del Campo.



La cota de nieve se situará entre 800 y 1.000 metros en el norte, para subir a lo largo del día a entre 1.800 y 2.000 metros hacia el mediodía y bajar después hasta unos 1.500 metros.



Las temperaturas apenas variarán este sábado. Si acaso, bajarán en la mitad oriental peninsular y Baleares, y subirán por el noroeste de la península. Habrá heladas nocturnas en zonas montañosas