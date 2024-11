Colombia aprueba ley contra el matrimonio infantil

sábado 16 de noviembre de 2024 , 13:48h

El parlamento de Colombia ha aprobado una ley que prohíbe los matrimonios de menores de 18 años, en uno de los países más laxos de Sudamérica sobre esta clase de uniones.



"Aprueba la plenaria el proyecto (de ley), todos estamos felices", exclamó al final de la votación el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del partido Conservador.



Para entrar en vigencia, la ley debe ser sancionada por el presidente, Gustavo Petro, quien durante su paso por el parlamento rechazó una iniciativa similar.



La ley fue promovida con el lema Son niñas, no esposas porque, en particular, busca impedir que niñas sean obligadas a casarse y queden expuestas a sufrir diferentes tipos de violencia o a verse alejadas de oportunidades de educación o desarrollo, según argumentó durante la sesión la senadora Clara López Obregón, de la coalición oficialista Pacto Histórico.



“Aquí estamos haciendo algo civilizatorio porque las menores no son objetos sexuales, sino niñas, de modo que las prohibiciones son de carácter general”, dijo López Obregón citada en el comunicado del Senado.