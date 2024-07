Dimite el jefe de la Inteligencia de Colombia en medio de otro escándalo de corrupción en el Gobierno de Petro

domingo 28 de julio de 2024 , 19:55h

El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, Carlos Ramón González, renunció este viernes a su cargo después de que se le vinculara con el escándalo de corrupción en la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpica a varios miembros del Gobierno y del Congreso.



La renuncia de González, una de las personas más cercanas al presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien militó en la guerrilla del M-19 en su juventud, fue confirmada por el mismo mandatario en un mensaje en su cuenta de X desde París, donde asiste hoy a la inauguración de los Juegos Olímpicos.



«Acepto la renuncia de Carlos Ramón, director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país», manifestó Petro.



González, que también fue mano derecha de Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue señalado ayer por la Fiscalía como la persona que el año pasado ordenó el pago de sobornos a dos importantes congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.



Fondos de esa entidad fueron usados en 2023 para pagar millonarias coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, según reveló el pasado 3 de mayo el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla.



Ese dinero supuestamente fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.



Un escándalo que crece

El nombre de González, una figura muy influyente dentro del Gobierno que ya había sido mencionado en las denuncias, fue citado oficialmente ayer por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra Pinilla y contra el exdirector de la UNGRD Olmedo López, aunque el ente acusador no ha presentado aún cargos.



En esa audiencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, dijo que la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, también implicada en la trama de corrupción, recibía órdenes de González, como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas a los congresistas Name y Calle.



«Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo», agregó Petro en su mensaje en X.



El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.



Otro de los señalados en este proceso es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.



En este caso, Petro dio este viernes un voto de confianza a Bonilla al señalar que sus actuaciones no han sido diferentes de las de otros ministros de Hacienda.



«Creo en la inocencia del ministro de Hacienda, porque sé lo que ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país», expresó el presidente izquierdista.