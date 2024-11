Vox denuncia que la Diputación Provincial de Albacete “esconde alrededor de 325.000 unidades de mascarillas en las dependencias del parque móvil del Polígono Campollano”

En estos momentos, y de manera prioritaria, los sindicatos reclaman la necesidad de botas de agua, palas, azadas, guantes, mascarillas, material de limpieza, bayetas y capazos para la comunidad valenciana y” la institución provincial podría cubrir algunas de las necesidades de las personas damnificadas por la DANA”

viernes 15 de noviembre de 2024 , 13:48h

La portavoz de VOX en la Diputación provincial de Albacete, Lorena González, alerta de la necesidad prioritaria en estos momentos de material para la comunidad valenciana y, según ha recogido del comunicado de los sindicatos en nuestra provincia.



En concreto “se necesitan botas de agua, palas, azadas, guantes, mascarillas, material de limpieza, bayetas y capazos”. La sorpresa es “que, en el Parque Móvil y talleres, ubicado en el Polígono Campollano de la capital, se encuentran apilados 325.000 unidades de mascarillas, ocho palés de hidrogel, es decir, 800 litros por palé, 20 cajas de batas desechables y algunas cajas de mascarillas FPP2, que al estar abiertas no sirven para salvar vidas y, previsiblemente, llevan almacenadas allí desde la pandemia”, ha destacado la portavoz.



Ante ese hallazgo, Lorena González pregunta al presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ¿por qué se ocultan esas mascarillas tan necesarias en estos momentos para ayudar a los damnificados por la DANA? ¿Por qué no se utilizaron tras la irrupción del coronavirus en nuestras vidas? ¿siguen siendo útiles? La portavoz lamentaría “que no pudieran ser utilizadas por estar caducadas, además de la pérdida económica al no haberlas utilizado”.



Lorena González recuerda por un lado que “una de las expresiones más alarmantes de la pandemia de COVID, sobre todo en su primera fase, fue la de la carencia tan absoluta de materiales de protección. “No había mascarillas ni guantes de látex para la población. Tampoco había para los médicos y enfermeros, que en muchos hospitales tuvieron que improvisar equipos de protección individual con bolsas de basura, gafas de buzo y máscaras de pintor”, manifiesta.



A todo ello, la portavoz añade también que “sería lamentable que todas estas mascarillas queden sin utilizar mientras que más de 400 auxiliares del consorcio de servicios sociales sigue necesitando de este material” “La pandemia pilló al país sin reservas de material sanitario de primera necesidad, y lo que es peor: con el mercado internacional colapsado. A la carrera, numerosas fábricas de textil de todo el país transformaron su producción para empezar a elaborar mascarillas. Las administraciones se encargaban de conseguir ese material para suministrarlo a la sociedad, o al menos, “eso nos hacían creer”, explica la portavoz.



Ante ello, la portavoz de la Diputación por VOX muestra su preocupación por la carencia de material que está surgiendo en estos momentos para los afectados por el temporal y denuncia el hallazgo de cientos de miles de mascarillas e hidrogel, “que no sabemos si han caducado”, ha dicho, además exige “explicaciones al presidente de la Diputación, Santiago Cabañero”.