El arreglo de la calle Francisco Aritio se lleva los 150.000 euros de los Presupuestos Participativos de Guadalajara 2024-2025

jueves 14 de noviembre de 2024

El concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro y el concejal de Barrios, David García, han presentado hoy los resultados de los Presupuestos Participativos 2024/2025, que tienen como proyecto “ganador” el arreglo de la calle Francisco Aritio, proyecto para el que se reservan 150.000 euros.



“Las votaciones que se han desarrollado desde el pasado 14 de octubre y hasta el 1 de noviembre ha arrojado una amplia participación de la que estamos muy satisfechos, con 1.089 votos computados, sobre un total de 1.379 recibidos”, ha señalado el concejal de Participación, quien explicaba que algunos votos no han sido computados por no cumplir los requisitos, como el estar empadronado o ser mayor de edad, y alguno también porque estaba duplicado.



“Es un récord histórico de participación en los Presupuestos Participativos durante los último cinco años en Guadalajara capital, desde 2019”, ha resaltado Narro, “por lo que traslado la felicitación del Equipo de Gobierno y de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos, a todos los vecinos por su colaboración y querer ser parte de los proyectos que se van a desarrollar en la ciudad el próximo año”, ha indicado el concejal.



Narro, además ha apuntado que el dato de participación “refrenda el modelo de Presupuestos Participativos que puso en marcha el nuevo Gobierno municipal”. En la comparativa, ha detallado que se partía en 2019 con un total de 491 votos, “por lo que se han duplicado las votaciones, ahora con 1.089 votos válidos”.



Se ha dado la posibilidad a todos los vecinos a través de un formulario de elegir los proyectos que preferían para cada barrio, entre las propuestas elaboradas por los Consejos de Barrio y las Asociaciones, con una intensa campaña informativa previa, con 15.000 folletos repartidos por toda la ciudad y 30 carteles en los mupis de la ciudad y con la posibilidad de votar online, a través de la web municipal y presencialmente en los centros sociales.



El arreglo de vías públicas entre los proyectos más seleccionados



Por su parte el concejal de Barrios, David García, ha expuesto cuáles son los proyectos seleccionados con estas votaciones, no sin antes reseñar que este modelo de Presupuestos Participativos es el que vecinos han querido, pues así quedó consensuado, con partidas para todos los barrios”.



Así, en el barrio 1, integrado por Manantiales, La Chopera, Río Henares y Estación el proyecto seleccionado y dotado con 50.000 euros es el arreglo parcial de la calle Isabela, propuesta presentada por la Asociación de Jubilados de Manantiales.



Del barrio 2, La Rambla y Escritores, han elegido el arreglo del desnivel de la calle Pedro San Vázquez y en el barrio 3 que es Balconcillo y cas histórico, aseos para personas ostimizadas en edificios municipales.



En el barrio de La Esperanza, Llanilla y Amparo han optado por el mobiliario urbano para el Parque de la Amistad y en Adoratrices-Ferial, acondicionamiento con arte urbano, que con 307 votos ha sido la propuesta más votada de todos los Presupuestos Participativos.



En Aguas Vivas-Alamín-Bejanque, has do seleccionado otro proyecto de vías públicas, arreglar la calle Sevilla y en Los Valles-San Váquez la remodelación parcial de la calle Venezuela.



Todos estos proyectos están dotados con 50.000 euros, mientras que, en proyectos de 20.000 euros, destinados al os barrios anexionados, ha sido seleccionado el arreglo parcial del Centro Social Lavaderos de Iriépal, la mejora del centro social de Taracena, mobiliario urbano y deportivo para Usanos y un miniparque de ocio para Valdenoches.



El proyecto estrella de los presupuestos participativos, con una asignación de 150.000 euros, es el arreglo y reparación de la calle Francisco Aritio, proyecto presentado por la Asociación de Jubilados de Manantiales, que con 238 votos, ha tenido un respaldo muy destacado sobre el resto de las 21 propuestas presentadas en el apartado de grandes proyectos, quedando en segundo lugar el arreglo del parque de Adoratrices.



“Por segundo año consecutivo gana un proyecto presentado por la Asociación de Jubilados de Manantiales, y es que algunas asociaciones se movilizan más que otras defendiendo sus proyectos y consiguen mayor respaldo”, ha señalado el concejal de Barrios.



David García ha informado que están también prácticamente ejecutados todos los proyectos seleccionados el año pasado, “y eso también influye en las votaciones, porque los vecinos sienten que los compromisos se cumplen”.