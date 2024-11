21 películas optan al Goya a Mejor Película Europea 2025

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de noviembre de 2024 , 13:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de 21 historias han sido presentadas por las academias y los comités de selección de sus respectivos países para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Película Europea en la 39 edición de estos premios, que se celebrará en Granada el 8 de febrero. En esta edición, se aceptan hasta un máximo de dos películas por país.



Austria ha escogido el documental ¿Quién teme al pueblo de Hitler?, de Günter Schwaiger; y Bélgica Augure, de Baloji, y La chica que sanaba, de Fien Troch. Beautiful Evening, Beautiful Day, de Yvona Juka, es la apuesta croata; y Dog on Trial, de Laetita Dosch y Reinas, de Klaudia Reynicke, las suizas.



De factura francesa son El conde de Montecristo, de Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte; y Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Flow, película de animación de Gints Zilbalodis, representará a Letonia.



También aspiran a la nominación a Mejor Película Europea dos largometrajes portugueses: Grand Tour, de Miguel Gomes, y O vento assobiando nas gruas, de Jeanne Waltz. Turquía ha presentado Hesitation Wound, de Selman Nacar, y Yurt, de Nehir Tuna. Alemania está representada por In the Blind Spot, de Ayse Polat; y Luxemburgo por Kensuke's Kingdom, de Neil Boyle y Kirk Hendry, y Marianengraben, de Eileen Byrne.



Las opciones se completan con las italianas La Quimera, de Alice Rohrwacher, y Palazzina Laf, de Michele Riondino; Reino Unido ha enviado La zona de interés, de Jonathan Glazer; y las seleccionadas por Islandia son Ljósbrot (When the Light Breaks), y Touch, de Baltasar Kormákur.