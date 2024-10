El TSJCLM obliga a Fomento a informar del número de horas extras de sus empleados

miércoles 30 de octubre de 2024

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha obligado a la Consejería de Fomento a dar información sobre el número de horas extraordinarias realizadas por sus trabajadores.



Esta sentencia, que es pionera, da la razón a una denuncia realizada por la asesoría jurídica de UGT Servicios Públicos de Guadalajara, según ha informado el sindicato en nota de prensa.



Hasta ahora, Fomento se negaba a facilitar esta información a la plantilla y a sus representantes sindicales, cuestión que tiene especial importancia en la medida en que dentro de esta Consejería se incluyen empleados que, como ocurre con las brigadas de carretera, realizan muchas horas extraordinarias en determinadas épocas del año.



Así, debido a la acción jurídica emprendida por UGT Servicios Públicos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha obligado a la administración a entregar mensualmente a los representantes de los trabajadores la documentación de registros o partes de guardias localizadas, que justifiquen tanto la jornada ordinaria, como las horas extraordinarias realizadas por trabajadores dependientes de la Consejería de Fomento.



El fallo reconoce la jornada y el registro diario de la misma, en toda su extensión, es decir, desde el inicio hasta el fin, y no sólo aquella considerada ordinaria, ya que no hay distinción entre ésta y la realizada como horas extraordinarias, sobre la que los representantes de los trabajadores no tenían ningún tipo de control.



El alto tribunal establece que dicha información debe ser accesible a los trabajadores y a sus representantes legales, sin ningún tipo de restricción y sin necesidad de un consentimiento expreso para darla, ya que, según estipula, no supone la intromisión ilegítima en los datos personales de los trabajadores.