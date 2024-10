El PP denuncia la “traición” del diputado socialista Alberto Rojo, ex alcalde de Guadalajara que votó la “infame ley de Amnistía” que crea desigualdades entre los españoles

Esteban: "Rojo y el PSOE se quedan solos y en vergüenza al no defender un transporte digno para Guadalajara ni el arreglo de la estación de autobuses"

martes 29 de octubre de 2024 , 06:44h

El portavoz del PP en el grupo municipal Alfonso Esteban, explica lo ocurrido en el último Pleno municipal en el que tanto PP, como Vox y Aike votaron a favor de las dos mociones presentadas en defensa de un transporte digno de Guadalajara con Madrid y de la ejecución de la inversión para el arreglo de la estación de autobuses mientras que el grupo municipal socialista y Alberto Rojo “volvió a ser servil vasallo de sus siglas traicionando los intereses de Guadalajara y sus ciudadanos”.



“Es vergonzoso que cuando todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Guadalajara nos ponemos de acuerdo para reclamar un transporte digno de Guadalajara con Madrid, y que se ejecute el proyecto de reforma de la estación de autobuses, quien fuera alcalde de Guadalajara, y hoy diputado nacional no defienda los intereses de los ciudadanos que le han votado y que claman soluciones porque cada día llegan tarde al trabajo o la universidad, y soportan largas colas en una estación de autobuses en pésimas condiciones”.



“Rojo nos quiso vender de nuevo su posverdad para deformar la realidad a su antojo, porque la verdad es que es diputado por Guadalajara presentó a bombo y platillo en febrero de 2023, todavía siendo alcalde de Guadalajara, junto a García-Page, el proyecto de remodelación de la estación de autobuses en el mismo salón de plenos donde ahora reclama dicho proyecto, luego o nunca existió este proyecto para la estación de autobuses, como no existe la palabra de Alberto Rojo, o han enterrado el mismo y su presupuesto regional de 1,8 millones, porque ya gobiernan otras siglas”, ha declarado el portavoz del PP, recordando que lo único que llegó a hacer al exalcalde socialista en cuatro años de mandato, además de anuncios, “es a dejar un agujero de más de 23 millones de euros en el Ayuntamiento de Guadalajara”.



“En ningún momento el Ayuntamiento de Guadalajara ha dicho no a ningún proyecto de la estación de autobuses, como no dijo no a la ciudad del Cine, lo han resuelto unilateralmente, con total deslealtad institucional, porque deslealtad es no cumplir los compromisos adquiridos”, ha subrayado Esteban.

“Ni siquiera fue capaz el señor Rojo en este Pleno de reclamar a quienes tienen competencias en el servicio ferroviario y la estación de autobuses, que son el Gobierno central y el Gobierno regional, ambos del PSOE, soluciones inmediatas para el caos que supone a los ciudadanos de Guadalajara coger el tren o el autobús a diario para ir a trabajar o a estudiar a Madrid, donde solo tenemos ahora 10 civis y esto está colapsando las frecuencias de autobuses, con colas de espera de más de 45 minutos”, ha recordado Esteban.



“La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, sí busca soluciones y ya ha trasladado las quejas de los ciudadanos y ha planteado el problema del transporte con Madrid en la Subdelegación del Gobierno, estando además a la espera de una reunión con el Ministerio de Transportes”, ha destacado Esteban, mientras que “el señor Rojo lo que hace es convertir la traición a Guadalajara en un hábito, primero con la Ley de Amnistía, ahora negándose a defender un transporte digno o una sanidad digna para Guadalajara y luego lo hará con el cupo catalán”, ha apuntado el portavoz del PP.



En este sentido, Esteban ha recordado que el PSOE también voto en contra en el último Pleno de la moción conjunta del PP y VOX, “donde se reclamaba un plan específico para la disminución de las listas de espera en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y que también se instaba al Gobierno de España a poner fin a las cesiones del separatismo, que nos va a costar también mucho dinero a los guadalajareños y a implantar un sistema de financiación sanitaria que garantice la igualdad entre todos los españoles”.



“Consulte su conciencia señor Rojo, porque ha traicionado a todos los guadalajareños una vez más y a sí mismo, y mucho nos tenemos que no sea esta su última una claudicación”, ha concluido Esteban.