CINE CLUB ALCARREÑO : "El Monje y el Rifle"

domingo 27 de octubre de 2024 , 20:04h

Día 28 de octubre. 20:00H. Multicines Guadalajara

EL MONJE Y EL RIFLE

Dirección: Pawo Choyning Dorji

Reparto: Harry Einhorn, Tandin Wangchuk, Tandin Phubz

Título en V.O: The Monk and the Gun

Nacionalidad: Butan

Año: 2023

Fecha de estreno: 02-08-2024

Duración: 107 min. Género: comedia

Color o en B/N: Color

Guión: Pawo Choyning Dorji

Música: Frederic Alvarez

Fotografía: Jigme Tenzing

Distribuidora: A Contracorriente Films

Sinopsis:

Año 2006. El reino de Bután camina hacia la democracia. De cara a la celebración de elecciones, el gobierno organiza simulacros de votaciones con la idea de preparar a la población para algo que desconoce. Mientras, en la ciudad de Ura un viejo lama ordena a un monje que le consiga un arma para afrontar el inminente cambio de régimen. El valioso rifle que obtiene es una pieza buscada por un coleccionista de armas estadounidense.

Crítica de Rubén Romero para CINEMANÍA:

Hace tres años, Pawo Choyning Dorji, firmó Luana: Un yak en la escuela, primer filme butanés en ser seleccionado para los Oscar. Aquello no pasó de ser un acto exótico propiciado por el lobby budista hollywoodiense. El monje y el rifle, su segunda película, va mucho más allá.

El filme sigue siendo un anuncio turístico del bello país del Himalaya, merced a la fotografía de Jigme Tenzing, pero aquí ya no se trata solo de realizar una apología nacionalista, sino de contraponer su particular visión del mundo a la occidental.

La acción transcurre en 2006, cuando Bután se enfrenta a las primeras elecciones democráticas de su historia, a su “aprendizaje de la libertad”, como llamó Santos Juliá a nuestra Transición. Ante los cambios, un viejo lama decide hacer un encargo inusitado a su discípulo: necesitan armas. Ocurre que en Bután van escasos de rifles y que, la única a su alcance es codiciada por un coleccionista estadounidense.

La trama histórica y la anecdótica se solapan con soltura para reflejar la felicidad de los ingenuos y la miseria de las sociedades fundamentadas en la violencia y en el fetichismo armamentístico, encarnados por la irónica referencia al James Bond de Quantum of Solace.