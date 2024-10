Guarinos reclama agua para la agricultura y los regadíos de Guadalajara y la puesta en marcha de la conexión de Alcorlo y Beleña

La alcaldesa de Guadalajara ha participado en la inauguración de la Primera Jornada Técnica sobre el Regadío en la Cuenca del Tajo, organizada por Fertajo, que ha congregado en Guadalajara a más de un centenar de representantes de 22 comunidades de regantes.

jueves 24 de octubre de 2024

“Guadalajara es la provincia de España con menor superficie útil de regadío, pese a ser la provincia de donde sale el agua para regadío y para abastecimiento de otros territorios. Evidentemente, no tiene sentido.” De este modo se ha pronunciado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en la inauguración de la Primera Jornada Técnica sobre el Regadío en la Cuenca del Tajo, celebrada este jueves en Guadalajara en el salón de actor del Archivo Histórico provincial.



Ana Guarinos ha dado la bienvenida a Guadalajara al centenar de representantes de las 22 comunidades de regantes que integran Fertajo, organizadora de la jornada, una federación que representa a la mayor parte de los regantes de la demarcación hidrológica del Tajo, agrupando más de 100.000 hectáreas de regadío, y ha puesto de relieve la necesidad de garantizar el agua para regadío también en Guadalajara,



“Somos y seguiremos siendo solidarios con los demás, pero también reclamamos solidaridad con nosotros mismos, asegurando las demandas de la cuenca cedente y el desarrollo socioeconómico de Guadalajara y de la región, tanto para abastecimiento como para regadío, dando así cumplimiento al principio de prioridad de la cuenca cedente, tantas veces referido y tantas olvidado”, ha señalado la alcaldesa.



También ha reclamado un Plan Hidrológico Nacional consensuado con todos y entre todos los territorios, y el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas en materia de abastecimiento y regadío dependientes tanto del Estado como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y sus inversiones para garantizar ambos en Guadalajara y en toda la región. “Más agua es desarrollo para el sector primario, para nuestros agricultores y para la provincia de Guadalajara, porque, -ha enfatizado-, tal y como reza el lema de APAG, “Sin agricultura y ganadería no hay nada”, el sector primario es fundamental y garantía para el futuro y desarrollo de cualquier país.”



La alcaldesa también ha hecho referencia a la necesidad de poner en marcha infraestructuras hidráulicas de Guadalajara paralizadas desde hace mucho tiempo, en referencia a la conexión Alcorlo-Beleña, “una solución, que debe abordarse sin más demora, pues mientras no disponemos de agua suficiente, tiramos el agua porque no podemos almacenarla a través de esta conexión de los ríos Sorbe y Bornova, y esto es un despropósito”.



“La voz de los regantes debe ser escuchada para plantear soluciones a la situación de los sistemas hídricamente deficitarios como el nuestro. La modernización del regadío, la adaptación de cultivos y la digitalización suponen un uso más eficiente del agua por parte de las comunidades de regantes, pero también tiene que existir, en los planes hidrológicos nacionales y por parte del Estado, una garantía para las concesiones de agua y una garantía para las inversiones que realizan los agricultores, porque las infraestructuras del regadío ni se crean ni se mantienen de la nada”, ha indicado la alcaldesa, poniendo en valor al sector primario.



Junto a la alcaldesa de Guadalajara, también han participado en estas Jornadas los concejales de Infraestructuras, Santiago López y de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, en representación de la Corporación Municipal.