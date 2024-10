Llega el DekaFit a Guadalajara un evento internacional de fitness de gran impacto que reúne a 1.400 participantes

Este evento se celebrará este sábado 26 de octubre en el Palacio Multiusos, con una prueba se estructura en diez zonas de entrenamiento funcional, con opción a realizar carrera entre las estaciones según la modalidad, siendo gratuito acudir como espectador.

miércoles 23 de octubre de 2024 , 19:49h

El Palacio Multiusos de Guadalajara acogerá el próximo sábado 26 de octubre un evento deportivo innovador, el Dekafit, que se realiza por primera vez en nuestra ciudad, promete ser una experiencia única para todos los participantes y asistentes, con 1.400 plazas para participar ofertadas, y con solo 40 inscripciones por cerrar, a punto de agotar el cupo a tres días de celebrarse el evento.



En la rueda de prensa celebrada hoy, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, acompañado por Ángel Sanz, director y promotor de Decafit, expresó su entusiasmo por acoger este evento en la ciudad, “que ya se confirma como todo un éxito”. “Agradecemos a Ángel Sanz por confiar en Guadalajara como parte del calendario de Dekafit 2024, ya que nuestra ciudad cuenta con numerosos aficionados a esta disciplina en auge”, declaró el concejal.



Dekafit es un programa de entrenamiento integral que combina una serie de pruebas físicas y habilidades funcionales diseñadas para poner a prueba la condición física de los participantes en términos de fuerza, resistencia, agilidad, coordinación y velocidad. El evento se desarrollará en un circuito dentro del Palacio Multiusos, ofreciendo a los deportistas una oportunidad única de superar sus límites.



Engonga destacó que el Dekafit, además de ser un novedoso evento, “es una experiencia única que busca motivar a las personas a superar sus límites, donde los ciudadanos de Guadalajara, acostumbrados a ser espectadores en el Palacio Multiusos, serán los protagonistas del evento, participando activamente en las pruebas”.



“La respuesta del público ha sido abrumadora, con 1.360 de las 1.400 plazas disponibles ya ocupadas. De los inscritos, el 45% son mujeres y el 55% hombres, y hay un 90% de participantes provenientes de diversas ciudades de España y un 10% del extranjero, incluyendo deportistas de Francia, Gran Bretaña y Portugal” ha detallado el concejal.



Ángel Sanz, como director del evento, ha explicado que el desarrollo consta de diez pruebas que combinan ejercicios de cross training y entrenamiento multifuncional, “accesibles para cualquier persona”. “Dekafit es la democratización del fitness, donde cualquiera que entrene en un gimnasio puede participar y poner a prueba su forma física en un ambiente de camaradería y apoyo mutuo”, afirmó Sanz, quien destacaba que 4,2 millones de personas practican fitness en el mundo y estos circuitos son la oportunidad de ponerse a prueba,



También ha apuntado que después de realizar el evento en siete grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia, la apuesta por Guadalajara es otro efecto de democratización, “demostrar que un evento internacional de gran impacto también es posible celebrarlo en ciudades no tan grandes”, y agradecía en este sentido la confianza del Ayuntamiento de Guadalajara “para esta colaboración público-privada en est ainiciativa”.



Aunque existen diferentes modalidades en la misma prueba el DEKA FIT es la competición reina, puesto que combina diez estaciones de ejercicios funcionales; lo que se denomina zonas DEKA, y zonas de carrera entre estos ejercicios; correspondientes a 500 metros entre zona y zona lo que equivale a 5 kilómetros en total. También está el DEKA TEAMS, que es la competición por parejas, en formato relevo y el DEKA MILE, para velocistas, donde además de las 10 zonas de ejercicio se corre una milla.



Hay medallas por modalidades y edades y hay series clasificatorias, pues esta novedosa competición también tiene su Mundial, que se celebra en Florida en diciembre. No obstante, Sanz insistía en que cualquier persona se siente a gusto en el circuito, sea aficionado o profesional, pues el diseño del mismo, de manera alterna y continua, no permite comparar el desarrollo entre deportistas, sino que cada uno va midiendo sus fuerzas.



El concejal de Deportes por último invitaba a todos los ciudadanos a disfrutar de este evento deportivo, gratuito para los espectadores, el próximo 26 de octubre en el Palacio Multiusos de Guadalajara, con la competición activa desde las 8 de la mañana a las nueve de la noche en horario ininterrumpido.