Una expedición con 2.500 kilos de ayuda humanitaria procedente de la solidaridad trillana llega a Valencia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de noviembre de 2024 , 12:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La pasada madrugada, tres vehículos del Ayuntamiento de Trillo han partido hacia Valencia provistos con unos 2.500 kilos de ayuda humanitaria reunidos gracias a las aportaciones del propio Ayuntamiento y de los vecinos, asociaciones y hermandades del municipio. El alcalde, Jorge Peña, junto a tres empleados municipales y un vecino voluntarios, encabeza la expedición que pretende poner su granito de arena en la ayuda a los afectados por la Dana.



Una expedición cargada de ayuda humanitaria y en la que participan el alcalde de Trillo, Jorge Peña, tres empleados municipales voluntarios y un vecino también voluntario partió de Trillo la pasada madrugada con destino a Valencia.



En total, los tres vehículos municipales desplazados transportan unos 2.500 kilos de productos de primera necesidad (agua embotellada, leche, comida cocinada envasada, ropa, ropa interior, mantas, mascarillas, papel higiénico, pañales, compresas, etcétera) y otros materiales de limpieza y protección.



Además, los trillanos llevan también entre su mercancía vehículos y aparatos para colaborar en las labores de limpieza y ayuda a los afectados por la Dana: un camión grúa con un dúmper de 3.000 kilos, un pickup con bomba para limpiar o aspirar agua, bomba de achique, generadores eléctricos, palas, botas de agua, guantes, mascarillas y material de todo tipo con el que pretenden poner su granito de arena en la ayuda para paliar los efectos de esta catástrofe.



Desde el pasado domingo y durante toda la mañana de ayer, lunes, vecinos, asociaciones, hermandades y el propio Ayuntamiento de Trillo han ido realizando sus aportaciones, llenando el hall de entrada de la Casa Consistorial y dejando a las tiendas de Trillo “desprovistas de muchos alimentos y productos”, como reconoce y agradece el concejal Paco Moreno, que supervisó los trabajos de almacenamiento y clasificación de los artículos durante toda la jornada de ayer.



Desde el Ayuntamiento anuncian que no será el único viaje que los representantes municipales realicen a Valencia, puesto que no se ha conseguido cargar todo el material y productos donados en los tres vehículos que forman parte de esta primera expedición; es por ello que durante esta semana se seguirán recogiendo artículos de primera necesidad que serán enviados a Valencia en un segundo viaje a la comunidad.



La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con la Generalitat Valenciana, por lo que aún se desconoce el punto exacto en el que se ha depositado todo el material donado, así como la fecha del segundo envío de víveres y demás material, pues el plan de ayuda se va ejecutando según las necesidades de las distintas zonas afectadas, como detalla Paco Moreno.



El pasado sábado, la solidaridad trillana llenó un autobús procedente de Chiva



Ya el pasado sábado, 2 de noviembre, la solidaridad trillana consiguió llenar la bodega del autobús procedente de Chiva (Valencia) que, con motivo de su excursión turística a nuestra comarca, aprovechó el viaje para recoger agua, leche, conservas y otros productos de primera necesidad que ya han llegado a su destino: Valencia y las personas afectadas por la Dana.



Vecinos de forma particular y también hermandades y asociaciones del municipio llevaron su donación e incluso pudieron charlar con algunos de los turistas valencianos que llegaron en el autocar, la mayoría de ellos muy afectados emocionalmente y algunos incluso con pérdidas materiales. De los 50 turistas

inscritos al viaje, sólo pudieron viajar finalmente 35, pues el resto sí han sufrido pérdidas y daños materiales en sus viviendas, propiedades y negocios.



La iniciativa partió de la propia agencia organizadora de la excursión, Sagittarius, y de la guía oficial de turismo guadalajareña encargada de acompañarles en su visita a Trillo, Cifuentes y Sacedón, Susana Ruiz. El llamamiento de ayuda fue muy bien recibido por el Ayuntamiento y los propios vecinos del municipio, deseosos de colaborar y ayudar a los afectados de la tragedia valenciana.



Paco Calleja, gerente de la agencia Sagittarius, explicaba que la iniciativa había surgido hablando con la guía, Susana Ruiz. “El tema está fatal, en Valencia capital no, pero en los pueblos de alrededor, por donde ha ido la riada, se lo ha llevado todo; lo de la tele no tiene nada que ver con lo que se ve allí”, en palabras del responsable. “Hemos venido por Teruel, la A-3 está cortada; ayer abrieron los tramos más cercanos a Valencia, pero todo lo que hay desde Chiva hacia allá está todo cortado”, detallaba Calleja. “Mi mujer ha perdido el coche y estamos sin luz, sin agua, tengo la casa, pero muy mal, estamos fatal.



Hemos decidido salir porque hay gente de zonas que no están afectadas, pero también para aprovechar y llevar ayuda a zonas a las que no está llegando”.



Ya de vuelta en Valencia desde el pasado domingo, la agencia de viajes ha depositado la ayuda reunida en Trillo en Cruz Roja, que se ha encargado de repartirla entre los que más lo necesitan.