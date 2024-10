La Universidad de Alcalá organiza una carrera para concienciar sobre la resistencia a los antibióticos

domingo 20 de octubre de 2024 , 14:07h

La Universidad de Alcalá colabora con la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), en el marco de su actuación en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), organizando una carrera el 10 de noviembre en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso Prudente de los Antibióticos.

El Vicerrectorado de Estudiantes y sus delegaciones, el de Guadalajara y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara organizan esta carrera popular con el objetivo de divulgar los conocimientos disponibles sobre la resistencia a los antibióticos y concienciar a la ciudadanía a este respecto mediante la realización de dichas actividades lúdico-deportivas. El recorrido es de 5 km aproximadamente alrededor del campus de Guadalajara y habrá tres categorías: masculino, femenino y familiar.

Esta labor de concienciación es necesaria porque, como indica el Catedrático de Farmacología, Francisco J. de Abajo, representante de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en el PRAN, "España ha sido uno de los países con mayor prevalencia de resistencias a antimicrobianos y ello se encuentra en relación directa con el uso desmedido e imprudente de antibióticos en situaciones donde no son útiles ni necesarios como las infecciones virales no complicadas. El uso de los antibióticos ejerce una presión ecológica sobre las bacterias propiciando que, las que son resistentes, tengan más facilidad de expansión. Por tanto, cuanto más se utilicen los antibióticos, especialmente si se utilizan en demasía y de forma inapropiada, mayor es el riesgo de que se desarrollen y se diseminen las resistencias".

Por esta razón hay que vigilar el uso de antibióticos en términos cuantitativos (cuánto se usan) y cualitativos (cómo se usan).

Inscripciones en este enlace.