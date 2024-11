La Cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la UAH cumple 30 años dando voz al pueblo afroamericano

domingo 17 de noviembre de 2024 , 13:37h

La Cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la UAH lleva 3 décadas cumpliendo con el objetivo de Naciones Unidas de conservar la herencia africana americana desde el punto de vista cultural y social.



Según la UNESCO, el comercio transatlántico de personas fue la deportación más importante en la historia. Se considera como el primer sistema de globalización de la moderna economía mundial.

Entre 12 y 20 millones de hombres y mujeres en edad productiva desde el siglo XVI al XIX fueron secuestrados en África, deportados a las Américas y vendidos como esclavos.

Esto constituye una de las mayores tragedias en la historia humana en términos de escala y duración.

Aunque podemos pensar que hay más africanos en Estados Unidos fuera de África que en el resto del mundo, lo cierto es que hay 10 veces más africanos en las antiguas colonias de la América española y portuguesa que en EEUU.

Su trabajo forzado enriqueció las economías de Europa y América Latina, sin embargo, supuso también una aportación cultural sobre la que existe una doble omisión: una es científica por no investigarse correctamente dicha aportación, y la otra es moral por no reconocerse lo suficiente. Como resultado, esta herencia cultural está amenazada y muchos de sus elementos pueden perderse para siempre, por no ser lo suficientemente estudiados ni compartidos. Las actuales sociedades en los países americanos no se pueden entender sin la aportación africana.

Por ello, el primer objetivo de la Cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá que acaba de cumplir su 30 aniversario, el de dar voz y visibilidad al africanismo.



Luis Mancha es su directo actual, quien cogió el relevo de la Cátedra de la mano del exvicerrector Luis Beltrán, que la fundó en 1994, tras haber vivido más de 20 años en el continente africano.



Esta Cátedra no pretende revisar el hecho colonial, sino que tiene como objetivo la puesta en valor de dicha raíz africana a través del rescate cultural y el estudio de las culturas negras contemporáneas, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) de las Naciones Unidas.

LAS CÁTEDRAS UNESCO DE LA UAH

Por eso tiene la denominación de Cátedra UNESCO, porque cumple con los objetivos de Naciones Unidas y lo plasma en acciones concretas.

Pero esta no es la única Cátedra de esta tipología que dispone la Universidad de Alcalá sino que también, el profesor Daniel Meziat, dirige la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe y en breve se presentará la primera centrada en Economía Creativa en la que también participará la UAH en conjunto con otras universidades.

Las Cátedras UNESCO están especializadas en una temática y tienen como objetivo posibilitar la transferencia de conocimiento entre distintas universidades de todo el mundo.

Las materias tratadas abarcan cualquier rama de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las ciencias sociales y humanas, la paz, la democracia, los derechos humanos, las ciencias de la educación, la cultura o la comunicación. Así, en el caso de esta Cátedra dedicada al africanismo los objetivos son, en primer lugar, reconocer y rehabilitar la africanía. Como explica Mancha, este objetivo se traduce en “conservar la herencia africana en América donde llegaron evidentemente los africanos obligados a ser esclavos, pero contribuyeron a crear sociedades iberoamericanas desde el punto de vista cultural y social”.

El segundo objetivo de la Cátedra de Estudios Africanos es el de fomentar una red intercontinental de estudios africanos y el tercero sería contribuir a erradicar los prejuicios raciales a través del estudio de África y su impronta en el mundo.

La población afrodescendiente en Iberoamérica supone un 30% del total, y en casos como Brasil supera el 50%, pero sufre lo que se conoce como invisibilización en la esfera pública. Varios siglos de explotación y discriminaciones la han colocado en una situación de desigualdad en todas las variables socio-económicas, en notable minoría ocupando cargos políticos, y dentro de determinados estereotipos simplificadores sobre los roles sociales que pueden desempeñar las personas negras y mulatas.

Para erradicar estas desigualdades organizan cada dos años un Congreso Internacional en Costa de Marfil para estudiar, desde diferentes puntos de vista, las relaciones entre África y América y también organizan actividades culturales como exposiciones, conferencias o concursos. “Por ejemplo, colaboramos con el fotógrafo Héctor Méndez Caratini en la realización de una serie de fotografías sobre África en el Caribe, y a raíz de ello partieron una serie de documentales. Además, en la Universidad Central de Las Villas de Cuba organizamos un concurso de documentales entre estudiantes de periodismo, de comunicación Audiovisual y de Ciencias Sociales y también organizamos una exposición de la ruta del esclavo”, comenta Luis Mancha, quien es cineasta, por ello una de las puntas de lanza de este proyecto también es la producción de material audiovisual.

Para la realización de todas estas actividades han ampliado a lo largo de estos 30 años su red de colaboradores. Entre ellos se encuentran Rodrigo Escribano, investigador Marie Curie del CSIC; Jean-Arsène Yao, Docente-Investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil; Susana Castillo-Rodríguez, de la Universidad de New Hampshire y Gema Valdés Acosta, de la Universidad Central Marta Abreo de Las Villas. A ellos se unen también “Teresa Cañedo-Argüelles, que ha sido el enlace entre el pasado y presente. Y Miguel Ángel Sotelo se ha convertido en un baluarte importante de la Cátedra”, añade Mancha.