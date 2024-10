Cogolludo celebra este sábado su IV Jornada Renacentista

Poniendo con ello el broche de oro a un inicio de otoño con un gran número de eventos culturales y turísticos.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de octubre de 2024 , 14:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Después de un mes de septiembre lleno de eventos en Cogolludo como la entrega de los premios de turismo de Castilla-La Mancha, con asistencia del presidente regional, Emiliano García Page, la celebración de la cofradía de San Miguel o el encuentro en la Plaza Mayor de la villa ducal de 1.000 motos venidas de toda Europa, el mes de octubre continúa mostrando los atractivos históricos y culturales de la villa ducal.



El pasado 5 de octubre tenía lugar el I Equinoccio en la Plazuela en el que se puso en valor a los productores agrícolas y ganaderos de la comarca de la Sierra Norte y, en general al comercio local en una exitosa jornada que congregó a cerca de 1.500 personas.



El pasado día 14 de octubre se inauguró, en el Salón Rico del Palacio de los Duques de Medinaceli, la exposición de pintura de Rosario Segura Blasco, artista local. Se trata de 35 lienzos en óleo, que se muestra en esta sala de embajadores importantísima del palacio ducal, con una maravillosa chimenea gótico mudéjar, por la que deambularon, entre otros muchos personajes históricos, los escritores López de Rueda o Francisco de Quevedo.



Se trata de 35 óleos con pinturas de paisajes, históricas, de animales y de hombres y mujeres del renacimiento. La muestra se puede ver todos los días de la semana contactando con la oficina de Turismo de Cogolludo (676 346 485 / 949 857 214).



La presentación de la exposición, hace unos días, corrió a cargo del regidor de la villa Juan Alfonso Fraguas quien ensalzó el arte de esta mujer madrileña que ya ganó un premio “Ducado de Oro” en una de las primeras ediciones del concurso de pintura de Cogolludo, en el marco de la semana cultural de la villa.



En vida, Rosario Segura Blasco expuso su arte en diferentes galerías de arte españolas. La exposición es un homenaje a esta pintora, recientemente fallecida, que vio en la pintura el escaparate de lo que sucedía en nuestra sociedad. Esta muestra pictórica se podrá contemplar en el palacio hasta el 15 de noviembre.



Y este próximo sábado, tendrá lugar, un nuevo evento cultural en la villa, aprovechando sus espacios históricos.



La Plaza Mayor de Cogolludo es un entorno único, flanqueada por casas con soportales a ambos lados que dan paso al Palacio de los Duques de Medinaceli, primer monumento renacentista que se erigió en España. Don Luis de la Cerda, primer Duque de Medinaceli, realizó en 1492 el ensanche renacentista e inició la construcción del palacio. Un año más tarde empieza a levantar la muralla renacentista, catalogada por las relaciones topográficas de Felipe II como la mejor de España. Es en este marco en el que se va a celebrar la IV Jornada Renacentista de Cogolludo.



Después de la apertura del mercado renacentista, a las 10:30 horas del sábado, la Jornada comenzará recordando el primer evento del Renacimiento, como fue el descubrimiento de América, pues Cogolludo fue uno de los primeros lugares en el mundo donde se tuvo noticia del éxito de Colón.



Don Luis (primer duque de Medinaceli) no era hombre de guerra; se había educado bajo la influencia materna y esto se notaba en su inclinación hacia las artes y las letras, no hacia las armas. No obstante, el duque no desoyó la llamada de los Reyes Católicos invitando a la nobleza para que acudiera con sus hombres y dinero a dar un impulso a la guerra de Granada. Y hacia allí se dirigió, desde Cogolludo, con los hombres reclutados en sus estados, principalmente de Soria y Cogolludo. Esto era en abril del año 1485. Este contingente de tropa se encaminó a la ciudad de Córdoba donde se unió a lo más selecto de la nobleza castellana; de allí marcharon hacia los objetivos marcados por el rey Fernando. Una vez terminada la campaña militar, don Luis se dirigió a su feudo del sur: El Puerto de Santa María. El duque, a su vez conde de El Puerto de Santa María (Cádiz), hospedó a Cristóbal Colón en los últimos meses de 1485 y en los primeros días de 1486 (según unos, y en opinión de otros, entre el año 1490 y 1491) en su palacio de El Puerto, donde tenía aparejadas naves dedicadas al comercio marítimo. Con fecha 19 de marzo de 1493, y desde Cogolludo, don Luis escribía una carta al Cardenal Mendoza dándole cuenta de cómo

Colón había arribado a Lisboa después de “hallar todo lo que buscaba y muy cumplidamente... gelo escribo con Xuares y le enbio a suplicar me haga merced que yo pueda enbiar en cada año allá algunas carauelas mías. ...De la mi villa de Cogolludo a XIX de marzo. Las manos de Vuestra Señoría besamos. Luis.” Pidiendo a la vez una recomendación al Cardenal, ante los Reyes Católicos, para que le permitiesen mandar a las “Indias” algunas carabelas de las que tenía dispuestas en el Puerto de Santa María.



A las once de la mañana, y probablemente en el mismo lugar en el que fue escrita, se dará lectura a esta carta. A partir de ese momento, teatro, con la representación de Tierra de Jauja, precisamente del dramaturgo Lope de Rueda, muestras artesanas, visitas guiadas a lugares emblemáticos de la localidad y la presentación del libro 'Celestina y ecos celestinescos' de la escritora local Ruth Martínez Alcorlo. Con motivo del 80 cumpleaños de Joseph T. Snow, una centena de investigadores se dio cita en «Contarte he maravillas…». Congreso Internacional de Estudios Medievales Hispánicos en honor a Joseph T. Snow (25-29 de octubre de 2021, Madrid). De las relaciones establecidas en aquel evento surgió el libro de Ruth, dedicado a uno de los campos en los que más ha destacado Joseph T. Snow: los estudios celestinescos.



IV JORNADA RENACENTISTA. COGOLLUDO. 19 DE OCTUBRE DE 2024



10:30 h. INAUGURACIÓN- APERTURA DEL MERCADO



11:00 h. LECTURA DE LA CARTA DE LA LLEGADA DE COLÓN A LAS INDIAS en el Salón Rico por José María García, miembro de Asociación "Gentes de Guadalajara".



11:00 h. VISITA AL CONVENTO BODEGA "EL CARMEN" previa inscripción. 629 160 145



11:30 h. VISITA GUIADA TEATRALIZADA AL PALACIO DUCAL previa inscripción por tfno. 676 346 485 - 949 857 214



12:00 h. EXHIBICIÓN DE TALLA DE MADERA junto al Palacio por Fco. Javier Piñeiro



12:30 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CELESTINA Y ECOS CELESTINESCOS" por Ruth Alcorlo (Salón de Plenos del Ayuntamiento).



13:00 h. VISITA A LAS CUEVAS previa inscripción en el tfno. 674 202 210



13:30 h. TEATRO EN EL PATIO DE ARMAS "TIERRA DE JAUJA" de Lope de Rueda por la Compañía "DITIRAMBO"



17:00 h. EXHIBICIÓN DE TALLA DE MADERA junto al Palacio por Fco. Javier Piñeiro



17:15 h. VISITA GUIADA TEATRALIZADA AL PALACIO DUCAL. Previa inscripción por tfno. 676 346 485 - 949 857 214



18:00 h. VISITA A LAS CUEVAS previa inscripción en el tfno. 674 202 210



18:15 h. CONFERENCIA "MIGUEL ÁNGEL Y LA ESCULTURA EN PIEDRA EN EL RENACIMIENTO" por Miguel Sobrino



19:30 h. TEATRO EN EL PATIO DE ARMAS "TIERRA DE JAUJA" de Lope de Rueda por la Compañía "DITIRAMBO"



LUGARES: PLAZA MAYOR, PALACIO DUCAL, CONVENTO DEL CARMEN Y SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO