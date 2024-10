STAS-CLM SIGUE APOYANDO las concentraciones en los centros de Bienestar Social, de Guadalajara, para denunciar la falta de cobertura del personal de atención directa a usuarios

miércoles 09 de octubre de 2024 , 20:09h

Sobrecarga de trabajo.

Falta de conciliación familiar, ya que trabajan más jornadas de las que tienen asignadas, para dar cobertura a las necesidades de los centros.

Aumento de las bajas laborales

En el dia de hoy a pesar de las inclemencias del tiempo , el Comité de Empresa de Bienestar Social, y los trabajadores se han concentrado en las puertas del C.O Ntra. Sra. de la Salud para seguir denunciando la falta de cobertura de las plazas vacantes, y en I.T. por parte de la JCCM en los centros dependientes de Bienestar Social de la Provincia.Es verdad que en los últimos días, entendemos que gracias a la presión ejercida por estas concentraciones, se han aprobado la cobertura de unas pocas plazas totalmente insuficientes, por lo que seguimos denunciando la necesidad del personal; es decir que las plantillas estén completas según la R.P.T. ( nuestra relación de puestos de trabajo), tal como marca nuestro convenio colectivo.Esta política de recortes no solo está sucediendo en Bienestar Social, también en los centros asistenciales de Sanidad, ( como en la URR Alcohete en nuestra provincia), y en los centros docentes ( institutos y colegios), no se está dando cobertura a esta vacantes en personal laboral.El Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Comunidades, reconoce la cobertura del 100% del personal de atención directa a usuarios y el 75 % del resto de personal. Solo queremos que la Junta cumpla con el convenio que ella misma firmó. Que se acabe con esta política heredada de los tiempos de Cospedal, y que nuestro actual gobierno parece que acoge como algo suyo.Desde el sindicato STAS-CLM, denunciamos que esta situación está provocando en los trabajadores:Por otro lado, los usuarios y residentes de dichos centros, están sufriendo una merma en la calidad del servicio que se merecen.STAS-CLM EXIGE la cobertura inmediata de estas plazas a la Administración, y que cumpla con el convenio colectivo.De persistir esta situación, STAS-CLM no descarta incrementar la presión con otras medidas más contundentes y tomar medidas más drásticas que solo la concentración y la manifestación.