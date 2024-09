El Grupo Popular exige a Vega que “ponga en marcha ya” el convenio con la CHT que prometió hace diez meses para la limpieza de cauces

El portavoz del Grupo Popular, Román García, recuerda que la Diputación “puso generosamente encima de la mesa un millón de euros” y que “después de 10 meses de inacción, nada se sabe”

martes 24 de septiembre de 2024 , 13:42h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García ha exigido hoy en rueda de prensa al Gobierno de Vega “que se ponga a trabajar para poner en marcha el convenio que prometió que iba a firmar con la Confederación Hidrográfica del Tajo y que aprobó el Pleno de la Institución hace más de 10 meses, para la limpieza de cauces de los ríos en nuestros pueblos. “Después de todo este tiempo de inacción, ha transcurrido plazo suficiente para que no solo no se haya ejecutado ni una sola actuación, sino que ni siquiera haya salido del Ministerio, donde todavía siguen valorándolo”, ha manifestado el portavoz popular teniendo en cuenta la contestación en el Pleno ordinario de este viernes por parte del vicepresidente y diputado delegado de Infraestructuras, Pedro David Pardo, a preguntas del Grupo Popular sobre esta cuestión.



Para dicho convenio, “la Diputación ponía generosamente encima de la mesa un millón de euros de su Presupuesto”, ha informado García, recalcando que fue aprobado en Pleno “el pasado 17 de noviembre de 2023”. El diputado responsable del PSOE apuntaba en su contestación que “las cosas son así”, pero “nosotros”, ha dicho Román García, “no nos resignamos a que las cosas sean así, y después de que la fiesta ya se haya pasado para el Sr. Vega, llega la hora de dar explicaciones”. “Queremos que se pongan a trabajar para que se seleccionen ya las actuaciones y comiencen cuanto antes los trabajos para la limpieza de cauces en la provincia, que alcen la voz frente al Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez y no se conformen con que este retrase aún más la puesta en marcha de algo tan necesario para nuestros pueblos”, ha dicho Román García.



El PP preguntará por el convenio al Gobierno de España en el Senado



Además, la diputada provincial y también senadora del PP por Guadalajara, Montserrat Rivas, ha afirmado que por parte del Partido Popular “se agotarán todos los trámites a nuestro alcance para ayudar a nuestros pueblos” anunciando así la presentación de una batería de preguntas en el Senado acerca de las razones que están retrasando la puesta en marcha de dicho convenio. Rivas ha detallado que preguntará por “los motivos concretos del retraso en la tramitación del convenio, qué pasos faltan por realizar para la completa formalización y si considera el Gobierno que este retraso está afectando a la conservación de los cauces de dominio público hidráulico en nuestra provincia”. Entre otras cuestiones, se interesará también por las “medidas urgentes que se van a tomar para paliar los posibles efectos negativos de este retraso y cuándo estima el Gobierno que se procederá a la firma definitiva”.



Por su parte, el viceportavoz del PP en la Diputación, Javier del Río, también presente en la rueda de prensa, ha citado algunos ejemplos de los pueblos afectados por el desbordamiento de los cauces “a raíz de las quejas que nos transmiten alcaldes, concejales y vecinos”. Así, Salmerón, Aragosa, Abánades, Pareja, Huertahernando, Hortezuela de Océn, Trillo, Saelices de la Sal, Arbeteta, Chera, El Recuenco o Solanillos del Extremo, entre otros, sufren las consecuencias de que este convenio “esté guardado en un cajón”. “Es inadmisible”, ha apuntado Del Río, añadiendo que es también “intolerable” que “la provincia que más aporta de toda España en materia hídrica al conjunto de la nación por los trasvases, sea castigada una vez más por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la pasividad y parálisis de la Diputación Provincial”.



Tal y como ha relatado el viceportavoz popular “los desbordamientos principalmente han afectado a caminos municipales, a fincas particulares e incluso a captaciones y depósitos de agua potable; problemas cuya reparación va a suponer un elevado coste que se podía haber evitado con una adecuada conservación de los cauces por parte de la CHT, y si dicho convenio se hubiese ejecutado”. Por todo ello, Javier del Río ha insistido que “desde el Grupo Popular vamos a seguir instando al Gobierno de España y al presidente de la Diputación, el Sr. Vega, a poner en marcha este convenio para ejecutar todas las actuaciones necesarias para mejorar los cauces y el dominio público hidráulico de nuestra provincia”.