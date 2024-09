Bimbo echa el cierre a su planta en Valladolid: más de 200 trabajadores afectados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 19 de septiembre de 2024 , 07:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La multinacional mexicana de panificación Bimbo ha comunicado este miércoles que implantará un expediente de regulación de Empleo (ERE) para clausurar la fábrica que el grupo posee en Valladolid y afectará a 166 trabajadores de forma directa y a 40 externos. Según ha informado en un comunicado el sindicato CCOO en Castilla y León, el comité de empresa de Bimbo Valladolid ha "rechazado rotundamente" el ERE para una de las plantas que además "que cuenta con los salarios más bajos de España".



La empresa ha comunicado este miércoles la decisión al comité de empresa, formado por cinco delegados de CCOO y cuatro de UGT, en una reunión que, según el primer sindicato, "aparentaba ser ordinaria hasta que se han unido la jefa de recursos humanos y el jefe de operaciones", ambos de la empresa a nivel nacional, y han informado del cierre de la planta "justificándolo en que Bimbo no alcanza los indicadores económicos necesarios en España".



La organización sindical ha considerado, no obstante, que la planta es "totalmente viable" porque en Valladolid "no se han registrado indicadores económicos malos", además de que los trabajadores en esta planta "registran los salarios más bajos comparándolos con el resto de plantas en España". Por ello, han informado de que el próximo 25 de septiembre se formará la comisión negociadora, y, a partir de entonces, habrá como mínimo 30 días de periodo de consultas sobre el ERE.



El presidente del comité de empresa de la fábrica, Félix Fernández, ha señalado en el comunicado que espera que cuando se inicien las negociaciones la empresa explique "las causas reales del cierre" y haya "algún tipo de acercamiento" con la empresa. Fernández ha añadido que el comité se está reuniendo con los empleados durante el día hoy para contar la situación.



Este cierre se sumaría a una temporada de cierres en las plantas de Bimbo en España, que ya ha afectado a El Vergel (Alicante) o Paracuellos del Jarama (Madrid). En Castilla y León, Bimbo cuenta con otra fábrica que compró hace dos años a Siro en Medina del Campo (Valladolid), pero se encarga de fabricar diferentes productos.