Ana Guarinos: "Han sido unas Ferias históricas, las más seguras y participativas de los últimos años"

La alcaldesa de Guadalajara ha agradecido la entrega y coordinación del dispositivo de seguridad “con la práctica ausencia de incidentes de gravedad”, así como la alta participación ciudadana, la colaboración de las peñas y todo el trabajo de organización y limpieza. También ha puesto de relieve que el éxito de las Ferias se traduce en volumen de negocio para la ciudad.

miércoles 18 de septiembre de 2024 , 13:47h

“La Semana Grande de las Ferias y Fiestas 2024 le ha hecho honor a su nombre, han sido unas ferias históricas, seguras y participativas, que han batido récords de participación y han supuesto una inyección económica y de negocio para la ciudad incalculable, especialmente para el sector de la hostelería. Las Ferias más seguras y participativas de los últimos años”.



Con estas palabras ha resumido la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, el balance de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2024, presentado hoy ante los medios de comunicación, junto con los concejales de Festejos, Santiago López Pomeda; Seguridad, Chema Antón; Limpieza, David García, y Parques y Jardines, José Luis Alguacil.



Guarinos ha puesto en valor “el carácter abierto, hospitalario y acogedor, y de civismo” de los guadalajareños para hacer de estas las mejores Ferias, “en las que la seguridad ha estado garantizada, gracias a un dispositivo de seguridad, al trabajo de profesionales y voluntarios, y a la colaboración y coordinación entre administraciones”.



En este contexto, la alcaldesa ha agradecido a la Policía Local, Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y a los Bomberos del Ayuntamiento, “su entrega y trabajo que han hecho unas Ferias seguras, con la práctica ausencia de incidentes de gravedad”.



Y ha detallado algunos datos, como las quejas por ruidos y molestias, que han sido 8, mientras que en el año 2022 fueron 80 y en el 2023, 13. O el registro de 10 veces menos de quejas por ruidos que en 2022, un 90% menos que en 2022 y un 40% menos con respecto al año pasado.



Sólo tres robos durante el chupinazo, “sin que nos consten denuncias, pero sí ha habido tres detenciones”, y cero denuncias por agresiones sexuales, igual que el año pasado, mientras que en 2022, hubo 5 denuncias por supuestos pinchazos, “los datos hablan por sí solos”, ha subrayado la alcaldesa, y ha recordado que en estas Ferias había 10 puntos seguros contra las agresiones sexuales, el doble que en el año 2022, en los que se ha ofrecido información a un total de 3.671 personas, 2.329 mujeres y 1.342 hombres.



Unas Ferias tremendamente participativas



“Han sido unas Ferias tremendamente participativas, como nunca, con una participación sin precedentes y éxito de participación en todas las actividades programadas, tanto en la feria de día, como en la de noche”, ha proseguido la alcaldesa, dando el detalle de asistencia, según datos de la Policía Local y de la propia organización, de los conciertos, “que suponen cifras históricas”: Festival Gigante, 21.000 personas; Melendi, 11.000 personas; Bustamante, 9.000 personas; Natos y Waor + Recycled J, 6.000 personas: Guadarock, 5.000 personas y Mago de Oz, 3.000 personas.



La alcaldesa también ha hecho repaso de las actividades deportivas y culturales, “sin olvidar ese magnífico pregón que nos ofreció la teniente coronel, Cristina Moreno, que llenó el Teatro Buero Vallejo”, así como de los actos de la patrona, “donde Guadalajara también se ha volcado, tanto en el traslado, como en la ofrenda floral, la Misa Mayor o la procesión del 8 de septiembre, más multitudinaria que nunca”.



Las 20 peñas de la ciudad, “como ingrediente fundamental y necesario de la fiesta, desde esa explosión de júbilo el lunes de ferias con el pregón y chupinazo, a esas otras muchas actividades que organizan” y la Feria taurina “que este años también ha sido un éxito, los cuatro encierros han salido reforzados con las novedades introducidas, donde la plaza de toros ha vivido un 95% de ocupación, siendo varios los días que se han tenido que cerrar puertas por seguridad hasta 40 minutos antes del encierro, debido al lleno hasta la bandera”, también han sido objeto del balance, “donde los grandes carteles anunciados se han cumplido, a excepción de la baja médica de Morante de la Puebla, y la plaza ha registrado casi llenos, con triple puerta grande el sábado y puerta grande el domingo”.



Sobre las atracciones instaladas en Adoratrices como en la Fuente de la Niña, la alcaldesa ha destacado los días de feria inclusiva y sin ruido, “con unas instalaciones más organizadas y más seguras que nunca, ha estado los fines de semana y festivos hasta arriba, con molestias que siempre se producen, pero evitando a los vecinos de la zona molestias añadidas, controlando la limpieza, los ruidos y los accesos a sus viviendas”.



“Éxito de participación en todas las actividades programadas y sin apenas incidencias, la única de gravedad, la del corredor del último encierro que tuvo que ser trasladado al hospital de Guadalajara y luego a Toledo y que me consta que evoluciona favorablemente, así como el joven que golpeó en la plaza el

jueves, que también fue hospitalizado pero que ya se encuentra en su casa”, ha resumido la alcaldesa con especial recordatorio también para el presidente de la peña el Caracol “que después de preparar la feria no ha podido disfrutarla por un problema de salud. A todos ellos y a todas las personas que han sufrido algún percance, les deseo la más pronta y buena recuperación”.



Volumen de negocio



La alcaldesa de Guadalajara también ha puesto de relieve que el éxito de la Feria se traduce en volumen de negocio, “porque durante la Semana Grande la feria es la mayor empresa de la ciudad y el mayor reclamo”, siendo negocio para hosteleros y empresarios, que han superado todas las previsiones, “con un Impacto en la economía de Guadalajara y en generación de empleo, incalculable, donde cada euro invertido, al menos se multiplica por diez”.



“Además, la climatología, que casi nos aguó el preludio de la fiesta en el Festival Gigante, nos ha respetado todo el programa, y aunque alguna madrugada hemos tenido que ponernos la chaqueta, ha hecho un tiempo estupendo y se ha notado en las calles y plazas de la ciudad, con un ambiente totalmente de verano, con terrazas y bares llenos”, ha añadido.



Incremento del dispositivo de limpieza



Sobre la limpieza en Ferias, Ana Guarinos ha asegurado que el dispositivo ha estado garantizado las 24 horas del día, tanto con la empresa concesionaria de la recogida de residuos, Valoriza y de la encargada del mantenimiento y cuidado de nuestros parques y jardines, Agricultores de la Vega de Valencia.



“Los 650 puntos extra de depósito de residuos han facilitado la labor de los servicios de limpieza durante las Ferias de Guadalajara. En 2022, fueron 80. Ha habido un incremento del 700%. El año anterior fueron 500”, ha detallado.



“La mejor semana del año”, ha concluido la alcaldesa reiterando los agradecimientos “a todas las personas que trabajan para que los demás podamos divertirnos y hacerlo de forma segura”, así como a los empleados públicos del Ayuntamiento, los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios, limpieza y parques y jardines y a las peñas, por su colaboración. “También a todas las personas, guadalajareños y visitantes, que han hecho de la Semana Grande la mejor semana del año, pues sin participación no hay éxito posible”, dando también las gracias “por hacer que cuaje ese pañuelo morado que nos une y que nos debe seguir acompañando año tras año”.



La alcaldesa también ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas a lo largo de estos días, “que, aunque se tratan de corregir y minimizar, se siguen produciendo. A quienes han sentido molestias, les doy las gracias por su tolerancia y comprensión”.



“Y aunque satisfechos, sabemos que siempre hay margen de mejora. Con ese propósito cogemos aliento y nos ponemos a trabajar para que las Ferias y Fiestas de 2025 sean aún mejores de lo que han sido este año” ha finalizado la alcaldesa.



Las Ferias más económicas



El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, también ha destacado la máxima participación de estas Ferias, “las mejores fiestas que se han vivido y así nos lo han transmitido los vecinos de Guadalajara” así como su amplia repercusión para la economía de la ciudad, “han sido una Ferias muy productivas” y ha adelantado sobre el balance económico que son “las ferias y fiestas más económicas de las últimas ediciones, que se han celebrado en el centro de la ciudad, 2022, 2023 y 2024”.



El concejal de Seguridad Chema Antón, ha puesto en valor la buena coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad que han participado en el dispositivo y que, “han garantizado que las fiestas hayan transcurrido sin incidentes graves”.



Antón ha querido destacar la buena acogida de la iniciativa de Protección Civil para garantizar la seguridad de los menores, “hemos entregado más de 10.000 pulseras en el punto de encuentro de la Concordia y tan sólo se perdió un menor que encontró Protección Civil”.



Sobre la limpieza, el concejal de Servicios, David García, ha apuntado que han sido 980 toneladas de residuos las que se han recogido en estas Ferias, poniendo en valor la recogida selectiva con la que han colaborado las peñas, y los 275 contenedores repartido más los 375 aros papelera. “Agradezco el trabajo de todo el servicio de limpieza que ha estado disponible 24 horas al día los siete días de la Semana Grande”.



Por último, José Luis Alguacil, concejal de Parques y Jardines, servicio también implicado en la limpieza, en las zonas verdes, ha destacado que estas Ferias han coincidido con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de Parques y Jardines, lo que ha garantizado un mayor servicio y más personal, que también permitirá restaurar ahora todas las zonas afectadas por instalación de atracciones, y especialmente la pistas de la Fuente de la Niña, donde se han celebrado los grandes conciertos y que además fueron afectadas por la Dana, en la celebración del Festival Gigante.