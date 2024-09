Las obras en la Plaza de la Antigua de Guadalajara conllevará cambios en la circulación desde este miércoles

miércoles 18 de septiembre de 2024

Este miércoles, 18 de septiembre, se abrirá al tráfico de forma definitiva la calle Miguel de Cervantes de Guadalajara y se empezarán los trabajos en la Plaza de la Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Alvarfáñez de Minaya y Manuel Medrano.



Durante la ejecución de estos trabajos, se producirán modificaciones provisionales en la circulación debidamente señalizados. No obstante, se atenderá, en todo momento, las indicaciones del personal y la señalización de obra, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.



Además, se habilitará una zona para carga y descarga en el lateral del Mercado de Abastos.



Con todo, los vehículos que abandonen el aparcamiento del interior del Mercado de Abastos saldrán hacia la derecha para salir por Plaza Virgen de la Antigua hacia la calle Cardenal González de Mendoza o bien para bajar por la calle Manuel Medrano.



Los vehículos que suban por la calle Alvarfáñez de Minaya llegarán hasta el cruce con calle Miguel de Cervantes para girar a la derecha bordeando el Mercado de Abastos. Al llegar a la calle Ángel Martín Puebla, girarán a la derecha para salir por Plaza Virgen de la Antigua hacia la calle Cardenal González de Mendoza o bien para bajar por la calle Manuel Medrano.



Los vehículos que bajen por la calle Cervantes lo harán hasta el cruce con la Plaza de la Virgen de la Antigua para girar a la izquierda bordeando el Mercado de Abastos. Al llegar a la calle Ángel Martín Puebla, girarán a la derecha para salir por Plaza Virgen de la Antigua hacia la calle Cardenal González de Mendoza o bien para bajar por la calle Manuel Medrano.



La C/ Ángel Martín Puebla tendrá un único sentido en dirección a la Plaza de la Virgen de la Antigua. Al llegar, se girarña a la izquierda para salir por Plaza Virgen de la Antigua hacia la calle Cardenal González de Mendoza o bien para bajar por la calle Manuel Medrano.



No obstante, los vehículos que accedan a la calle Ángel Martín Puebla por la calle Antonio Cañadas, podrán girar a la izquierda según la circulación habitual y siempre que las indicaciones del personal de obra lo permitan.