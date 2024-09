El PP denuncia la “dejadez y la desidia” del alcalde de Alcolea del Pinar que no atiende los problemas de los vecinos

El portavoz del Grupo Popular, Román García, se ha hecho eco de las denuncias de las pedanías de Alcolea del Pinar donde se acumulan los problemas sin que el alcalde, el socialista Alberto Guerrero, tome la iniciativa para nada

miércoles 18 de septiembre de 2024

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, se ha trasladado hasta Garbajosa, pedanía de Alcolea del Pinar, para conocer con su alcalde algunos de los problemas que arrastran fruto de la “desidia y la incapacidad para gestionar determinados problemas por parte del alcalde de Alcolea del Pinar”, el socialista Alberto Guerrero. No es un hecho aislado de esta pedanía, puesto que los vecinos se quejan del “abandono” al que este alcalde tiene sometidos a los barrios.



Acompañados también del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcolea, Pedro José Pascual, han recorrido la pedanía comprobando “el mal funcionamiento de los servicios” debido al “desinterés” del alcalde de Alcolea que “no tiene ningún tipo de iniciativa a favor y cuando le preparan incluso solicitudes de subvención simplemente para presentar, no lo hace”. Es más, denuncian que “si existen averías o por ejemplo necesidades de desbroce en carreteras, el alcalde no pide ayuda por dejadez”, y lo que es más grave aún: “en lo que llevamos de año no se ha celebrado ningún pleno ordinario, y los presupuestos llevan prorrogados desde 2022”, apunta el portavoz del PP Pedro José Pascual.



El último ejemplo de “desinterés total y absoluto” ha tenido lugar este verano cuando “ha habido cerca de 30 intoxicados en Garbajosa por consumir agua de la red, mientras que el Ayuntamiento no dispone de clorador en el depósito ni de mediciones adecuadas; algo que se ha denunciado en multitud de ocasiones, incluso públicamente”. Además, este mismo verano también “el Campeonato Interpueblos de Natación casi se tiene que suspender porque no han contado durante media temporada con registros de cloro ni Ph en la piscina municipal”, ha relatado el portavoz popular en el Ayuntamiento.



Así, el portavoz del PP en la Diputación se ha hecho eco de esta “dejadez y desgana” a la hora de gobernar y ha pedido al alcalde de Alcolea “que se ponga a trabajar para lo que le eligieron los vecinos, que es para solucionar los problemas y no para fomentar que incluso algunos vecinos estén valorando la posibilidad de abandonar los pueblos fruto de esta desesperante situación”.



Existen otros ejemplos que sorprenden por la “indiferencia y curiosa forma de proceder” con la que el alcalde actúa, como ha pasado con varias subvenciones de la Diputación. Una de ellas para instalar “un descalcificador en una tubería de agua fuera de funcionamiento desde hace diez años”, pero además “se han instalado elementos biosaludables en terreno que no es municipal e incluso dos máquinas han desaparecido, además de la ejecución en Garbajosa de unas escaleras sin ningún sentido, mal acabadas y con un gasto excesivo para lo que ha sido la obra y su supuesta funcionalidad”.



También en la pedanía de Cortes de Tajuña hay vecinos que se sienten “discriminados” pues el alcalde es quien “decide quién puede hacer uso o no de los locales municipales”, prueba de ello es que “la única familia con hijos que vive allí tiene privado el acceso”; esto, unido a otras cosas, les está llevando incluso a pensar en abandonar la localidad. “El alcalde de Alcolea ha decidido dar una copia de la llave del centro social y del salón de juegos municipal a ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas, y los que vivimos en el pueblo todo el año no tenemos acceso”, se quejan los vecinos.



Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación se ha hecho eco también del “impago de la limpieza del Centro Médico en todos los barrios durante un año y medio, y ahora desde junio llevan sin limpiarse”. Además, “se ha solicitado por parte de estos que se utilice el Plan de Empleo para acometer labores de limpieza en sus calles y nunca se ha concedido; conociendo también la información que trasladan desde el municipio relativa a prácticas de operarios habituales que utilizan medios municipales para cuestiones particulares mientras no cumplen su trabajo, todo ello con el consentimiento del Ayuntamiento”.



Desde el PP consideran que “esta situación se ha hecho ya insostenible” e invitan al alcalde a “replantearse para qué está ocupando el cargo de alcalde, además de para cobrar como asesor en la Diputación”. “Si no se encuentra comprometido o no tiene ganas e ilusión de seguir en el cargo, que abandone y deje de torpedear el funcionamiento de los servicios y el desarrollo de Alcolea del Pinar y de sus barrios”, han finalizado.