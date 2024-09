El Partido Popular denuncia que el Gobierno no le informa sobre la detención de los dos españoles en Venezuela

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 15 de septiembre de 2024 , 14:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Popular, en boca de su vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha denunciado que el Gobierno no ha informado a su partido de la crisis abierta con Venezuela ni de la detención de dos españoles, acusados de formar parte de una supuesta operación para atentar contra Nicolás Maduro.



"La situación que estamos viviendo con Venezuela lo que pone en evidencia es que el Partido Socialista, el Gobierno de (Pedro) Sánchez, tiene mejor relación con el régimen de Maduro que con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado Núñez en declaraciones a los periodistas este domingo.



La dirigente del PP ha denunciado que el principal partido de la oposición ha conocido los arrestos por los medios de comunicación y no tiene más información al respecto.



Además, ha reiterado las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que el PP exige el reconocimiento del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela, o que califique al régimen de Nicolás Maduro de "dictadura".



Y en concreto, se ha dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al que ha recordado que "generó" una crisis diplomática para proteger a la mujer del presidente del Gobierno, y ha pedido que esté a la altura y califique a Nicolás Maduro de dictador "pese a que sea amigo de algún expresidente socialista y pese a los intereses que el propio (José Luis Rodríguez) Zapatero o el propio (Pedro) Sánchez puedan tener en ese país".



La popular ha reconocido además que su formación desconoce cuál ha sido el papel como mediador del expresidente del Gobierno socialista, al que reiteradamente han acusado de complicidad con el chavismo.



Por el momento el Partido Popular no ha hecho más pronunciamientos sobre la detención de los dos españoles en Venezuela.