Gripe, covid, neumonía... las infecciones respiratorias vuelven a subir después del verano

domingo 08 de septiembre de 2024 , 14:11h

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en España en la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre es de 228,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que muestra una subida del 17% en las infecciones respecto a los datos de hace dos semanas, según el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en España, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III.



Así, las tasas de gripe esta última semana son de 4,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 3,8 en la semana del 12 al 18 de agosto; y las tasas de Covid-19 se sitúan en 43,5 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 35,5 casos en la semana previa y los 43,6 de hace dos semanas. No obstante, la incidencia virus respiratorio sincitial se sitúa en 0 casos por cada 100.000 habitantes.



Tasas de hospitalización

Por otro lado, la tasa de hospitalización por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) es de 7,4 casos por cada 100.000 habitantes, igual que en las últimas semanas. El porcentaje de positividad es de 1,4% para gripe, 14,4% para SARS-CoV-2 (20,4% en la semana previa) y 0% para VRS.



Así, se estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,1 casos/100.000 h (0,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 31,9% de neumonía, un 5,7% de admisión en UCI y un 7,1% de letalidad.



La tasa de hospitalización por Covid-19 es de 1,1 casos/100.000 habitantes (1,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 29% de neumonía, un 3,9% de admisión en UCI y un 8,2% de letalidad. La tasa de hospitalización por VRS es de 0 casos/100.000 h.



En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 20,2% de neumonía, un 10,1% de admisión en UCI y un 4,1%de letalidad.



El 95,3% de los virus gripales identificados en Atención Primaria son de tipo A con un 21,1% de virus A no subtipado. Entre los 1643 virus gripales identificados en casos hospitalizados, 1626 son de tipo A, con un 46% de virus A no subtipado.



La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs en atención primaria han sido BA.2.86 (59,62%), con predominio del 81,49% desde el inicio de la temporada correspondiente a la circulación de linajes y sublinajes JN.1.



La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAG en hospitales es BA.2.86 (60,47%), con un predominio del 80,98% desde el inicio de la temporada correspondiente a la circulación de linajes y sublinajes JN.1.