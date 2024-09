El PP urge a Page a tomar medidas para fomentar el empleo femenino en Castilla-La Mancha con la tasa de paro más alta de todo el país

La diputada regional ha alertado de que “nuestra región arroja los peores datos de toda España” proponiendo desarrollar “una estrategia urgente” para la creación y empleo y autoempleo femenino

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de septiembre de 2024 , 20:36h

La diputada regional del PP por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha llevado el debate del fomento del empleo en mujeres al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha instado al Gobierno de Page a desarrollar “una estrategia urgente” para la creación de empleo y autoempleo femenino. Asenjo ha descrito la situación del paro femenino en nuestra región como “alarmante” siendo “la brecha entre hombres y mujeres más que preocupante debido a que tenemos la tasa de paro femenino más alta de todo el país” y “exceptuando a Ceuta y a Melilla, estamos a la cabeza del país en tasa de paro de mujeres”. Y esto, ha añadido, “sin tener en cuenta que los datos están maquillados, pues son muchos los trabajadores fijos discontinuos que estando sin trabajar no computan como parados”.



La parlamentaria regional ha detallado la evolución de los datos de paro desde principios de este año “cuyo primer trimestre se inició con una subida que multiplicó por cinco la media nacional, donde uno de cada cuatro parados se registraba en Castilla-La Mancha”. En el segundo trimestre el paro también aumentó en un 6,5% en la región con respecto a 2023, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y los datos, ha añadido, “nos sitúan a las mujeres en un 65,3% del paro total en Castilla-La Mancha, siendo el empleo destruido a lo largo de este año mayoritariamente de mujeres”. Solo como datos más recientes, ha destacado, “de los 122.646 desempleados registrados en julio, 80.397 fueron mujeres y 42.249, hombres; y de los 123.329 desempleados registrados en agosto, 80.610 fueron mujeres, y 42.719, hombres”.



Además, en agosto se registraron 45.840 contratos en Castilla-La Mancha, 19.248 menos que el mes pasado (29,57%). En término interanuales, la contratación ha caído un 5,72%, al registrar 2.781 contratos menos. De todos ellos, 18.456 fueron contratos indefinidos, cifra un 9,9% inferior a la de agosto del año anterior y 27.384, contratos temporales (un 2,7% menos). Así, la parlamentaria regional ha descrito una situación que “merece de una actuación inmediata” por parte del Gobierno de Page, pues también “se han perdido más de 6.700 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que supone que no solo no se está creando empleo en Castilla-La Mancha, sino que se está destruyendo”. A esto se une, ha apuntado Asenjo, que “Castilla-La Mancha es en una de las tres regiones donde más empresas se han destruido en tasa interanual, y se ha perdido en el último año más de un comercio al día, según UTAE.



De otro lado, la diputada regional del PP se ha preguntado “qué está pasando en Castilla-La Mancha para que, mientras en España crece el número de trabajadores autónomos, aquí solo se registren datos negativos” poniendo el foco en la importancia del emprendimiento para el desarrollo de cualquier economía. En este sentido, ha recordado que en julio de 2023 “se comprometieron a poner en marcha a principios de 2024 una tarifa plana plus para el sector de los autónomos mayor que el resto de comunidades autónomas pero, hasta la fecha, nada de esto ha sucedido”.



“La realidad es que hoy, en el mes de septiembre, con nueve años de gobierno socialista, somos la región que peores datos arroja de toda España”, ha sentenciado Itziar Asenjo desde la tribuna de oradores dirigiéndose a los parlamentarios socialistas e instándoles a “dejar de pensar que todo lo hacen bien y escuchen a los agentes sociales y al principal partido de la oposición, valoren los datos con objetividad porque su inacción está provocando que las mujeres de esta tierra no puedan competir en igualdad de condiciones con las mujeres del resto de España”.



Ante esta situación, Asenjo ha considerado “fundamental” que el Gobierno regional “deje de vender unos datos nefastos como positivos” y que “empiecen a tomar medidas al respecto”.



Otras propuestas del PP para el fomento del empleo



Entre otras, la resolución incluía también la puesta en marcha de una línea de ayudas directa a las empresas que contraten mujeres desempleadas, con especial atención a aquellas que tienen mayores dificultades para el acceso al mercado laboral, y de otra línea específica de ayudas destinada a potenciar y fomentar el emprendimiento femenino. Además, se instaba a efectuar un análisis y una evaluación de los sectores y perfiles en los que las mujeres de Castilla-La Mancha tienen una menor acogida, con el fin de diseñar y acometer políticas y planes estratégicos para formar a mujeres en ciertas ramas de actividad, erradicando prejuicios en sectores masculinizados. También desarrollar actividades formativas adaptadas a las necesidades o medidas para fomentar el intercambio y creación de redes de colaboración entre empresarias.



Por último, la diputada regional, en su turno de réplica, ha reparado en las “lecciones de igualdad que viene a darnos el PSOE, un partido que con los votos a favor de los diputados de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a leyes como la Ley Trans, la Ley de Paridad o la Ley del ‘Solo sí es sí’”. “No se enteran, sus medidas dejan totalmente desprotegidas a las mujeres, se venden como el gobierno más feminista de la historia, y resulta que se han convertido en el partido político que más desprotegidas ha dejado a las mujeres”, ha afirmado Asenjo.