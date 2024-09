“Espacio de Igualdad” de Guadalajara trae 15 actividades culturales, formativas y deportivas para este último cuatrimestre del año

martes 03 de septiembre de 2024

El Ayuntamiento de Guadalajara ha programado para el último cuatrimestre del año 15 nuevas actividades culturales, deportivas y formativas del ciclo “Espacio de Igualdad”, que se desarrollarán a partir del próximo 4 de septiembre, con el primer Encuentro femenino de baloncesto, que se celebrará en el palacio Multiusos de Guadalajara.



“Espacio de Igualdad es una iniciativa municipal con el objetivo de informar, sensibilizar y promocionar la igualdad real entre mujeres y hombres, entre los vecinos de Guadalajara. Con esta iniciativa queremos expresar el trabajo y la firmeza de este equipo de Gobierno para una igualdad real entre mujeres y hombres en materia de corresponsabilidad y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con políticas y actividades transversales” ha destacado el concejal de Igualdad, Roberto Narro, quien, junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado hoy la nueva programación.



“Seguimos apostando por el deporte femenino, por actividades culturales, talleres de sensibilización y foros en los que serán mujeres quien nos hablen en positivo para compartir su experiencia y visión sobre los principales barreras y oportunidades que han encontrado a la hora de desarrollar sus proyectos profesionales y de vida”, ha comentado el concejal de Igualdad, poniendo en valor una fecha clave de la programación, la del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que volverá a tener su concurso y exposición de carteles.



En torno a esta conmemoración, el 20 de noviembre está programada en el teatro Moderno la obra de teatro “Francisca”, “que representa la biografía de Francisca de Pedraza, en este año se cumplen 400 años desde que el rector de la Universidad de Alcalá dejara por escrito la sentencia pionera y singular en materia de violencia de género, sentencia permitió que esta vecina de Alcalá de Henares, se librase los malos tratos de su marido, Jerónimo de Jaras”, ha explicado Roberto Narro.



También habrá espacio para otra gran biografía de mujer, la de “María Pacheco, la última comunera” con una charla del ciclo mujeres en la historia a cargo de Engel Cruz, que se celebrará el 11 de diciembre en la Sala Tragaluz. “Es la leona de Castilla, esposa de Juan Padilla, mujer de una cuidada formación y líder durante la revuelta de los comuneros”, ha apostillado el concejal.



Más cercano en el calendario está programado para este 18 de septiembre un monólogo de Isabel Navarro “Poesía de viejas para chicas listas” en el Teatro Moderno, y otra obra de teatro “Anselma&Luisa”, para el 16 de octubre, también en el Moderno, siendo estas citas culturales de carácter gratuito, con

invitaciones a recoger en el teatro Buero Vallejo, desde el 3 de septiembre.



Foro contra la trata



Espacio de Igualdad también recala en la conmemoración, el próximo 23 de septiembre del “Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”, efeméride para la que se ha programado un foro contra la Trata en la Sala Tragaluz, ese mismo día.



Una nueva edición de talleres de salud sexual, corresponsabilidad y psicología, repartidos en los cuatros meses y un foro con mujeres rurales, el 26 de septiembre y otro con mujeres empresarias el 17 de diciembre, completan la programación, donde el deporte cuenta con otras tres actividades.



“Un amplio programa de actividades con las que este equipo de Gobierno quiere sensibilizar visibilizar a los vecinos de la capital en una igualdad real, sin populismos, de la mano de los hombres, como no puede ser de otra manera, en las que invito a participar a todos los vecinos”, ha concluido Narro.



Día del baloncesto femenino el 4 de septiembre



El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha sido el encargado de presentar las tres actividades deportivas incluidas en este “Espacio de Igualdad”, empezando por el final, con la segunda marcha popular por la eliminación de la violencia contra la mujer que tendrá lugar el 24 de noviembre.



“Estoy seguro de que este año la marcha va a ser un éxito total, pues toda iniciativa cuesta arrancar, pero si es acertada crece y ejemplo de ello lo tenemos con la segunda actividad, que es el tercer taller de defensa personal a cargo de Francisca Moreno, que comenzó en una primera edición en el mes de abril con tan solo 25 personas y ya la segunda pasamos del centenar y en esta tercera pues se va a poder desbordar”, ha apuntado Engonga. El taller de defensa personal para mujeres, impartido por Francisca Moreno se celebrará el 10 de noviembre en el Palacio Multiusos.



Por último, Engonga detallaba el contenido de la primera edición del Día de baloncesto femenino en Guadalajara, que se celebra mañana 4 de septiembre, en el Palacio Multiusos, “una actividad promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara, organizada con la implicación de dos clubes de la ciudad de Guadalajara, como es el Guadabasket y el club Salesianos de Baloncesto, y el objetivo, tal y como hicimos con ya con el fútbol femenino, es dar visibilidad al baloncesto femenino y a la gran cantera con la que contamos de mujeres en Guadalajara”.



Durante el evento se va a realizar un homenaje a siete personas destacadas en el impulso del baloncesto femenino, “sin las cuales seguramente el baloncesto femenino no hubiera alcanzado las cuotas que ha alcanzado”: Juan José Maseda, en agradecimiento por ser el primer entrenador y promotor de baloncesto femenino en los años 70; Juan Carlos García Ares, presidente y entrenador de club referencia de baloncesto durante los años 1999 y hasta el año 2015; Luis Narro, entrenador alcarreño de adopción que estuvo a lo largo de su vida en diferentes clubs, entre ellos destacar el Canoe o el Estudiantes; Sonia Esteban como entrenadora de chicos en los años 90; Belén del Sol, eterna capitana e imagen del baloncesto alcarreño, Andrea Riendas, ex jugadora y árbitra en activo de baloncesto que actualmente está arbitrando en la tercera categoría nacional del BC y a Laura Prats, jugadora de equipos de Primera División que este año va a jugar en la primera Liga italiana.



Este homenaje tendrá lugar a las 18:45 horas, pero previamente desde las 17:00 a 19:00 horas se realizará un entrenamiento jugadoras en activo de todas las categorías y finalmente 19:00 a 20:00 horas se celebrará un partido de baloncesto entre exjugadoras de la ciudad.