Un vecino de Marchamalo gana el Sueldazo de ONCE de 2.000 euros al mes por 10 años

martes 03 de septiembre de 2024 , 12:23h

El Cupón Fin de Semana de la ONCE del 31 de agosto, dedicado a los Juegos Paralímpicos en la modalidad de ciclismo, ha dejado en Marchamalo un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.El vendedor de la ONCE Jesús Pérez Hernández es quien ha llevado la suerte a Marchamalo con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que ha dado desde su punto de venta, situado entre la localidad y el área de servicio 103, en la Nacional 2.El cupón dedicado a los Juegos Paralímpicos París 2024 pertenece a la serie de 52 millones de cupones que la ONCE dedica a animar al Equipo Paralímpico Español, con un recorrido por todos los deportes y las ceremonias de inauguración y clausura, ha informado la entidad en nota de prensa.El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es , y en establecimientos colaboradores autorizados.