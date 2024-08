19ºC de mínima y 30ºC de máxima este viernes en Guadalajara que está en ALERTA por TORMENTAS

Ampliar Tradicional traslado de la Virgen de la Antigua este jueves en Guadalajara. Foto: EDUARDO BONILLA

Este viernes ha amanecido en Guadalajara a las 7:36 y anochecerá a las 20:50, la temperatura mínima será de 19°C y la máxima podría alcanzar los 30°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección sureste

viernes 30 de agosto de 2024 , 08:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubes bajas matinales en la mitad oriental y de nubes medias y altas generalizadas a lo largo del día, y nubosidad de evolución diurna por la tarde.



Habrá probables precipitaciones débiles o moderadas en forma de chubascos y tormentas en Guadalajara de madrugada sin descartar que puedan ser localmente fuertes. En el nordeste a partir de mediodía chubascos acompañados de tormentas que no se descarta sean localmente fuertes y que se podrán producir también de forma más débil de forma generalizada, menos probables según avancemos hacia el suroeste.



Además, probables bancos de niebla matinales en zonas altas del Sistema Ibérico. No se descartan calimas, más probables en el extremo sureste por la tarde. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios o en ligero descenso en el tercio oriental y en ascenso en el resto. Soplará viento flojo del sureste con intervalos moderados en Cuenca y Albacete, y flojo variable en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados en Albacete, entre los 22 y los 32 en Ciudad Real, entre 17 y 29 grados en Cuenca, entre 19 y 30ºC en Guadalajara y entre 19 y 31ºC en Toledo.



Por otra parte, un total de 17 provincias estarán este viernes en aviso por lluvias y tormentas ante la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, Almería tendrá aviso por olas.



En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón); Cordillera y Picos de Europa (Principado de Asturias); Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro (Cantabria); Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria (Castilla y León); Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Álava (País Vasco); y Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana (La Rioja)



Además, habrá avisos sólo por tormentas en Ávila y Valladolid (Castilla y León); Guadalajara (Castilla-La Mancha); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid).



Así, se prevé que dos vaguadas atlánticas se superpongan al noroeste de la Península y que se pueda formar una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). En líneas generales, se espera abundante nubosidad media y alta, junto a nubosidad de evolución diurna. A primeras horas del día, AEMET ha indicado que son probables chubascos y tormentas dispersos en el centro y norte de la Península, que irán cesando de sur a norte y que pueden ser localmente fuertes en zonas del centro e interior nordeste.



Por la tarde, es posible que haya chubascos acompañados de alguna tormenta en el interior de las mitades norte y este peninsulares, más probables e intensos en el centro e interiores noroeste y nordeste, incluso localmente fuertes en el interior noroeste. En el área cantábrica, se esperan cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, localmente moderadas. Mientras, en lo que respecta a los archipiélagos, en Baleares se prevén nubes medias y altas sin precipitaciones y en Canarias el pronóstico es el de nubosidad baja en el norte de las islas, con probabilidad de precipitaciones en las montañosas y poco nuboso en el resto.



Durante el día de mañana, el organismo estatal ha avanzado que la calima seguirá extendiéndose por gran parte de la Península, por lo que las precipitaciones pueden ir acompañadas de barro. Asimismo, son probables nieblas matinales en el Cantábrico occidental, montaña de las mitades norte y este y costeras en el litoral atlántico gallego.



En lo que concierne a los termómetros, las temperaturas máximas descenderán en los tercios norte y este de la Península, así como en Canarias, mientras que aumentarán en el resto, de forma acusada en el centro y sur peninsulares. En el otro extremo, las mínimas subirán en Baleares y el Cantábrico y bajarán de forma ligera en el resto de la Península. De este modo, las capitales de provincia que registrarán valores más altos serán Sevilla con 37ºC; Badajoz con 36ºC; y Almería, Córdoba y Granada con 35ºC.



Por lo demás, en cuanto a los vientos, predominarán los de componentes este y norte en el Mediterráneo, el Cantábrico y Galicia, con intervalos de fuerte en litorales sudeste, y gallegos. Además, habrá de componentes sur y este en la mitad oriental y variables en el resto. En Canarias, soplará un alisio moderado.