El Grupo Popular pide a Vega que reconsidere el cambio de fecha para su beneficio personal y político de la "Recepción de Alcaldes y Alcaldesas"

El portavoz del PP advierte, además, que el cambio de denominación del acto por ‘Recepción de Alcaldes y Alcaldesas’, en vez de ‘Recepción de Alcaldes y Concejales’, excluye a una parte muy importante de los ayuntamientos realicen o no labores de gobierno

jueves 29 de agosto de 2024 , 18:31h

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha expresado su malestar por la decisión del presidente de la institución provincial de cambiar el día de la celebración de la ‘Recepción de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia’. Por ello, el portavoz popular Román García ha registrado un escrito en el que expone que “la fecha elegida para este año, el sábado 7 de septiembre, coincide con muchos de los actos más destacados que aquellos alcaldes a los que se pretende congregar han programado con mucho esfuerzo con motivo de sus Fiestas Patronales”. García apunta que es “notoriamente conocido que en esta provincia los días en torno al 8 de septiembre son fiestas en una enorme pluralidad de localidades” por lo que “la fecha marcada por el presidente, seleccionándola una vez más a su mera conveniencia, hará que muchos de los alcaldes convocados lamentablemente no podrán asistir”.



El portavoz del PP en la Diputación ha recordado cómo “tradicionalmente ha venido siendo habitual la celebración de este acto con motivo de las Ferias de la ciudad de Guadalajara con no otra finalidad que la de concentrar al mayor número de alcaldes y concejales de los pueblos de nuestra provincia para reconocerles públicamente desde la Diputación Provincial su trabajo y ofrecerles un gesto de apoyo y consideración”. Pero, “de nuevo, una vez más bajo el mandato del socialista José Luis Vega, la fecha que sus antecesores habían mantenido, coincidiendo con uno de los principales días festivos de la capital como es el viernes de Ferias, se ha visto modificada sin explicación pública alguna”.



Desde el Grupo Popular han pedido a Vega que “reconsidere esta decisión que desvirtúa este acto tan entrañable en beneficio suyo personal y político” y que deje de utilizar la institución provincial “como un cortijo donde sus decisiones y ambiciones perjudican los intereses de los pueblos”.



También cambia la denominación del acto y su ubicación



Además, el portavoz del PP ha criticado el cambio de denominación del propio acto; “con un ejercicio innecesario de utilización del lenguaje llamado inclusivo (Alcaldes y Alcaldesas), los que se han quedado por el camino son el resto de los Concejales de nuestros ayuntamientos”. Román García ha considerado “un error dejar de convocar desde el mismo nombre del acto a todas esas personas, ocupen tareas de gobierno o no en sus localidades que, junto con los alcaldes, desarrollan una labor diaria encomiable y merecen ser mencionados, invitados y reconocidos”. También ha sido decisión de Vega cambiar la ubicación del acto que “si bien ha vuelto a instalaciones de la propia Diputación, como era lógico, estimaríamos mucho más conveniente, dada su relevancia, que se celebrase en la Casa Palacio, como sede principal e histórica de la Diputación Provincial y como se ha venido realizando años atrás”, ha finalizado García.