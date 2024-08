El Festival KALORAMA MADRID está a punto de comenzar

martes 27 de agosto de 2024 , 19:49h

La llegada de KALORAMA Madrid los días 29,30 y 31 de agosto al Recinto Ferial de IFEMA Madrid se postula como la cita necesaria para cerrar la temporada estival. Con un line-up estelar que trae a la capital a referentes internacionales como Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, Jungle o The Postal Service, entre muchos otros, este nuevo evento musical promete ser el encuentro clave de esta semana.

KALORAMA Madrid cuenta con algunos de los artistas internacionales más aclamados del momento pero no ha querido olvidarse de algunas de las propuestas artísticas más rompedoras de la ciudad que le acoge por primera vez. Por eso, ha invitado a numerosos colectivos de la noche madrileña a participar. El jueves, en el Escenario TRES podremos gozar del piano más africano con ZSONGO CLUB junto a Chris Collins & Afri K y de la música electrónica más primigenia de la mano del colectivo EGO-TRIP, formado por Lier, Texture & Yoryo. El viernes podremos disfrutar de la propuesta ecléctica de LA LUZ (asociación de Gazzi y Aleksandir) y de los sonidos más urbanos y underground de la fiesta más cool de la capital: ANTIDOTO CLUB. Por último, el sábado será el turno de MAREO (Akazie & LaFrancessa & 8kitoo) y de la fiesta queer de CARBS (Ketiov, Fernanda Arrau, Glenda Galore & Performers). Musicón para todos los gustos.

INFO ÚTIL

Las puertas a KALORAMA abrirán a las 16.00 todos los días, hasta las 2.15h el jueves y las 3.15h el viernes y sábado. El festival cuenta con numerosas vías de transporte que facilitan el acceso al recinto. Autobuses, metro, cercanías, taxi, Bicimad, y un aparcamiento exclusivo destinado a asistentes. Para acceder al festival será necesario cambiar la entrada por una pulsera que se podrá recoger hasta el miércoles a las 20h en en el centro de Madrid (Hotel U-music) y desde el jueves en Ifema. Una vez llegado al recinto, quienes tengan que recoger su pulsera accederán por la entrada situada en Calle Ribera del Sena, para quienes lleguen sin pulsera. Quienes lleguen con pulsera y personas de movilidad reducida accederán directamente por el acceso situado en Avenida del Partenón. Toda la información de movilidad y acceso al recinto, está disponible el apartado Cómo Llegar en la web de KALORAMA Madrid.

El recinto de KALORAMA Madrid cuenta con todo lo imprescindible para disfrutar de la música y pasarlo bien. Las diferentes cabinas de información, pulseras y lockers están presentes una vez cruzada la entrada del festival, y una vez dentro, los asistentes tienen a su disposición diversos puestos de comida y tiendas.

KALORAMA Madrid

Recinto Ferial de IFEMA MADRID

29, 30 y 31 de agosto de 2024

Jueves 29

LCD SOUNDSYSTEM / THE POSTAL SERVICE + DEATH CAB FOR CUTIE / FOLAMOUR (A/V SHOW) / NATION OF LANGUAGE / THE KILLS / ENGLISH TEACHER / JOE GODDARD/ EGO-TRIP (Lier, Texture & Yoryo) / ZSONGO CLUB (Chris Collins & Afri K)

Viernes 30

THE PRODIGY / RAYE / GOSSIP / OVERMONO / SOULWAX / YARD ACT / YVES TUMOR / COLECTIVO DA SILVA / TRISTÁN!/ ANTÍDOTO CLUB (Yosef, Diego Armando & Maxvll) / LA LUZ (Gazzi & Aleksandir)

Sábado 31

SAM SMITH / MASSIVE ATTACK / JUNGLE / PEGGY GOU / EZRA COLLECTIVE / OLIVIA DEAN / HUDA / MONOBLC/ LA FERIA: CARBS (Ketiov, Fernanda Arrau, Glenda Galore & Performers) / MAREO (Akazie & LaFrancessa & 8kitoo)

Entradas en www.kaloramamadrid.com y en Fever Up

