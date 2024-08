Hacienda empieza a enviar las primeras multas por ventas en plataformas de segunda mano

sábado 24 de agosto de 2024

Hacienda ya nos lo había avisado, y ahora empiezan a llegar las multas y es que si ingresas más de 2.000 euros en ventas en plataformas de segunda mano, estás obligado a declarar esas ventas, algo a lo que muchos no han hecho caso y por eso se están produciendo las primeras sanciones.



Desde enero, a través del Real Decreto 117/2024, entró en vigor en España la transposición de la Directiva europea DAC7 (Directiva 2021/514) que obliga a estas aplicaciones, como Wallapop o Vinted, donde se producen transacciones entre particulares a informar de las ventas superiores a esos 2.000 euros o en caso de más de 30 transacciones.



“La Agencia Tributaria del Estado recibirá de aquellos portales que se dediquen a este tipo de operaciones la información, a lo largo de este año, de los Ministerios de Hacienda de los otros 26 países de la Unión Europea de las transacciones que hayan realizado ciudadanos de nuestro país”, nos ha contado José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).



Y es que el sector de la compraventa ha crecido en España un 90% en los últimos tres años impulsado por las aplicaciones móviles y ya es prácticamente imposible encontrar a alguien que no haya vendido o comprado en alguna ocasión algo a través de estas plataformas.



En el caso de haber sanción por superar el límite de transacciones o el beneficio máximo, supondrá el 50% de lo que se tendría que haber tributado por la plusvalía generada por el producto.



El objetivo de esta nueva normativa no es perjudicar al ciudadano que realiza alguna venta de artículos de ya no necesita sino perseguir a aquellas empresas que operan en estas plataformas sin facturar.