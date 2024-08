Torrejón del Rey pone fin a unas fiestas “diferentes, participativas y solidarias”

La alcaldesa, Belén Manzano, agradece la labor a los concejales del equipo de Gobierno, peñas, vecinos a título individual, asociaciones y patrocinadores.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 22 de agosto de 2024 , 11:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Las fiestas de Torrejón han finalizado. Una cita en la que torrejoneros de todas las edades han disfrutado del medio centenar de actividades programadas que se han desarrollado por espacio de dos semanas. La alta participación, el buen ambiente y la colaboración de peñas, vecinos a título individual y patrocinadores ha sido fundamental para su desarrollo. Unos festejos que, según destaca la alcaldesa, Belén Manzano, han sido “diferentes, participativos y solidarios”.



La regidora quiere destacar que, pese a la reducción del presupuesto festivo, “la calidad no se ha visto afectada un ápice”. Un ahorro que va destinado a “proseguir con nuestro compromiso de trabajar por garantizar servicios básicos a los vecinos, entre los que primamos el mantenimiento de la red de aguas en baja de Las Castillas y aquellas otras zonas donde sea necesario”, continúa. La partida de inversión en materia hidráulica de los Presupuestos de 2024 recoge 200.000 euros, “prácticamente el mismo dinero que destinó el equipo de Gobierno del PSOE durante los cuatro años del pasado mandato”, remarca Belen Manzano.



Un programa cargado de novedades



Las novedades del programa, en el que se ha primado las actividades infantiles, han contado con un gran respaldo popular, asegura la primer edil. “Se ha desarrollado en el marco de un buen ambiente y una alta participación”, ilustra Belén Manzano.



Entre otras se encuentra el I Campeonato de Petanca; carretones infantiles con agua y otros juegos infantiles; Búsqueda del Tesoro; juegos de agua o Bueyada Infantil, además de las clásicas competiciones de mus, pádel, 24 horas de fútbol o el concurso de tortillas, que ha cosechado un nuevo éxito por segundo año consecutivo y que se ha celebrado en Las Castillas. También se ha desarrollado en la urbanización un parque infantil con hinchables, la disco móvil con DJ Russo MC, concierto de DJ Rubén Madrid o juego de La Búsqueda, para los más pequeños.



La caldereta solidaria ha contado por primera vez con música en directo y ha vuelto a obtener un gran respaldo. Los más de 1.800 euros recaudados, gracias a la asistencia de cerca de 600 personas, irán a parar a la Asociación Caminando, sita en Azuqueca de Henares, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las niñas y niños con discapacidad y sus familias.



Una orquesta “soberbia”



La Orquesta La Mundial, según la alcaldesa, “ha sido soberbia, tal y como esperábamos”. Belén Manzano destaca que “el sábado nos han felicitado, la plaza estaba hasta arriba porque no había venido nunca ninguna con tanto caché”.



El vermú popular del viernes estuvo muy concurrido y animado. Por primera vez los asistentes pudieron sentarse cómodamente “gracias a los 17 bancos que pusimos a la sombra”.



Belén Manzano destaca que las fiestas han sido un éxito “gracias al gran trabajo, intenso, que han llevado a cabo los ediles del equipo de Gobierno”. Asimismo a las peñas y vecinos a título individual “que han colaborado intensamente para el logro de un ambiente cordial, un disfrute sano y en armonía, participando en la preparación y desarrollo de las actividades”. Manzano quiere remarcar que “sin su cooperación no hubiera sido posible sacar adelante estos festejos”.



De la misma manera, en nombre del equipo de Gobierno, hace otra mención especial a las empresas, Pymes y autónomos patrocinadores y colaboradores: Kirón y Tecnocasa; brasería Alhambra; Materiales de Construcción Barceló Morcillo; cerrajería y estructuras metálicas Pedro Luis S.L.; El cole de los peques; Restaurante la Rivera; Pañalón; carnicería charcutería El obrador del carnicero; asesoría laboral y fiscal Asercampiña D&D; pizzería restaurante La Musa; Eurocaja Rural; delegado de Mapfre en Torrejón del Rey, Juan José Algora; A&C Consulting gestión inmobiliaria; Ahorramás, Cotrey dental; bar Alhambra, Neith formación educativa; Suminto fontanería, calefacción e industriales; Unirasa Correduría de Seguros y librería Nubes.