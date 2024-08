Alcaldesa “hija de puta”

miércoles 21 de agosto de 2024 , 12:48h

Torrejón del Rey es un municipio de la Campiña de Guadalajara que ha celebrado sus fiestas durante los últimos días. Fiestas que han intentado ser boicoteadas por un grupúsculo de activistas de ultraizquierda que no soportan que les gobierne una mujer de derechas. Unos no la quieren por fémina y otros por conservadora. Así, se han convertido en esa extraña pareja unida por el fin común de recuperar la ruina del socialismo para Torrejón.



La alcaldesa Belén Manzano se vio obligada a dar el pregón ante la caída del cartel a última hora de la peña festiva que se había ofrecido. Amedrentada, igual que todas las demás del municipio, por ese colectivo de “valientes”. Todo estaba orquestado para poder insultar a gusto a la primera edil.



Llegado el momento Belén salió al balcón para dar el chupinazo y arrancar las fiestas. Allí se encontró a una veintena de menores insultándola al grito de “alcaldesa hija de puta”. Mientras los instigadores, a una prudente distancia y escondidos como lo que son, alentaban orgullosos a sus hijos.



Y es que dos que duermen en el mismo colchón, ya saben. Y tanto dormir al lado de Hamas les ha hecho adoptar sus tácticas. Poner a los niños de escudos humanos para recibir las bombas o en este caso, para lanzarlas. Afortunadamente se trataba de misiles dialécticos, con palabras eso sí, demasiado gruesas para su corta edad.



Todo ello, mientras en primera fila de barrera desde un chiringuito bajo el balcón consistorial un diputado nacional, un exsenador y una consejera de la Junta gozaban del momento como cochinos retozando en el barro. Quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y ellos han elegido el nogal, supongo que de tanto juntarse con sus socios del PNV, los recogenueces del terrorismo etarra.



Imagino que la consejera de Igualdad ya habrá recibido el mensaje de su compañera de Gobierno torrejonera para visitar a la alcaldesa y solidarizarse con ella por los insultos recibidos. Por aquello de la sororidad. Aunque viendo que la noche de autos llevaba en su disfraz una pegatina con el lema del colectivo de agitadores “Esta es la mierda de las fiestas”, podemos esperar sentados.



Y todo viene supuestamente, porque se ha reducido el presupuesto para festejos de 100.000 a 77.000 euros este año, sin disminuir en nada la calidad de las fiestas. Pero ha servido de excusa para azuzar el avispero en redes sociales y como era de prever, que se les fuera de las manos.



Un ahorro que ha servido para ayudar a aumentar la inversión en infraestructuras municipales de agua de 70.000 a 200.000 euros. La excusa del agua tampoco cuela. Torrejón lleva años sin el agua que necesita para su población, los últimos ocho con gobiernos del PSOE en el municipio, la región y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. ¿Y ahora resulta que la culpa de las carencias de agua es de los recién llegados?



Belén Manzano es una valiente y va a seguir tirando del carro de todos los torrejoneros durante tres años más. Ni los intentos de boicot, ni el acoso y persecución que lleva meses sufriendo su familia van a poder con ella. En VOX no estamos en política para decir Sí, Bwana. Seguiremos trabajando para dar la batalla en defensa de los intereses de todos los españoles.



Tribuna abierta de José Luis Arcángel,

portavoz de VOX en la Diputación de Guadalajara