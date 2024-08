Dimite un diputado del PSOE en Castilla y León tras ser vinculado con una investigación sobre abusos sexuales de menores

REDACCION

lunes 19 de agosto de 2024 , 20:40h

El procurador socialista por Salamanca y portavoz de Agricultura y Ganadería, Juan Luis Cepa, ha presentado este lunes su dimisión en las Cortes de Castilla y León tras verse vinculado a una investigación por un caso de abuso de menores, según ha adelantado Diario de Castilla y León-El Mundo.



En un primer momento, Cepa había presentado su dimisión alegando "motivos personales" ante el Registro de las Cortes castellanoleonesas, donde también ha anunciado la dimisión de todos sus cargos orgánicos en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así, el portavoz se ha negado a explicar los motivos de su decisión, remitiendo a la información difundida por el PSOE autonómico al tratarse de un "asunto personal".



Según fuentes citadas por el mismo medio, la dimisión de Cepa se habría precipitado tras levantarse el secreto del sumario de una investigación judicial sobre un caso de abuso de menores, en el que aparecería el nombre del YA ex procurador socialista salmantino.



Cepa era militante del PSOE desde 1999, y dentro del partido ha sido secretario general en Ciudad Rodrigo, donde también fue concejal entre 2003 y 2011; secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Ejecutiva Autonómica de Castilla y León y concejal del PSOE en Aldea del Obispo desde 1994. Además, ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León desde 2011 hasta la actualidad.



Así, en declaraciones a El País, el ya ex socialista ha admitido que el asunto "viene desde hace más de un año" y que consiste en unas conversaciones privadas que mantuvo con un usuario a través de la aplicación de citas Grindr. Según ha explicado Cepa, pensó que el dueño del perfil tendría más de 18 años, al ser la edad mínima requerida para registrarse en la app. "No lo conozco ni he tenido contacto con él, fueron conversaciones en las que se producen exageraciones y se van de madre", ha admitido el político.