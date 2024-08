Llega "Alien: Romulus" a los cines

viernes 16 de agosto de 2024 , 14:02h

Llega a las salas españolas y latinoamericanas, un día antes que al resto del mundo, la octava entrega de la saga que cambió el modo de pasar miedo en el cine. Es 'Alien: Romulus', dirigida por el experto en cine de terror el uruguayo Fede Álvarez, y producida por el 'padre' de los xenomorfos, Ridley Scott.

Una propuesta más compleja de lo que parece a simple vista, que regresa a sus orígenes con una manufactura casi artesanal en el estilo y muy pegada a la historia primigenia, que se sitúa entre 'Alien: el octavo pasajero' (1979) y 'Aliens' (1986) para cerrar una trilogía que merece verse en el orden correcto.

La acción de 'Alien: Romulus' se desarrolla aproximadamente 20 años después de la primera película de 'Alien', dirigida por Scott, y unos 37 años antes de la segunda, de James Cameron, en el periodo en el que Ellen Ripley (inolvidable en el papel Sigourney Wever) vagó por el espacio en estado de hipersueño.

Con una estética visual muy rica y una textura futurista y anticuada, la creación de Álvarez, que coescribe el guion con su colaborador habitual, el también uruguayo Rodo Sayagues, está bañada en la atmósfera 'sucia' y oscura, pero familiar, de los ambientes más ochenteros del Ridley Scott de 'Black Rain' (1989) o 'Blade Runner' (1982).

"Cuando veo versiones de alguna película mía, algo con lo que tuve que lidiar en 'Blade Runner' -reconoce Scott en las notas de producción de la cinta-, siempre siento una gran inquietud, pero me pareció que 'Alien' necesitaba una visión totalmente nueva". "Había visto tres películas de Fede -apunta el cineasta de 86 años- así que sabía de lo que era capaz. Además, me gustó mucho que eligiera gente joven. Fue un activo realmente valioso para lo que quería y sabía que podía hacer. Así que su visión me fascinó desde el primer día. Le dije: tienes ante ti una película gigantesca".

Titulo original: Alien: Romulus

Género: Ciencia ficción, Acción, Terror, Aventura espacial, Extraterrestres

Año: 2024

País: Estados Unidos

Dirección: Fede Álvarez

Guion: Fede Álvarez, Rodo Sayagues

Reparto: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu

Sinopsis: Mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.