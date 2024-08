Los sindicatos anuncian movilizaciones en la Seguridad Social para el 13 de septiembre

Los sindicatos CSIF, CCOO, CIG y ELA han anunciado movilizaciones en la Seguridad Social desde el viernes 13 de septiembre de 11.00 a 11.30 horas, según han informado en un comunicado conjunto este miércoles.

REDACCION

miércoles 14 de agosto de 2024

Desde los sindicatos han denunciado que se ha producido un incumplimiento “sistemático” por parte del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, y del acuerdo que este firmó el pasado 16 de mayo de 2023, en el cual se establecían las condiciones iniciales para la implantación de un plan estratégico de recursos humanos en la Administración de la Seguridad Social.



Así, los sindicatos, que representan al 68,68% del personal público de la Administración General del Estado, denuncian las “difíciles condiciones” de los empleados, que dicen soportar “un incremento permanente de las cargas de trabajo”, así como dificultades por “constantes” modificaciones normativas y “novedades” en la gestión telemática y organizativa.



“Si el secretario Suárez persiste en su actitud de no cumplir lo firmado por él mismo el 16 de mayo de 2023, nos veremos forzados a adoptar simultáneamente medidas de acción sindical”, han señalado los sindicatos en su comunicado.



Los sindicatos advirtieron a finales del mes de julio de que se movilizarían a partir de septiembre, una medida que consideran “no deseada” y que llegaba después de que Suárez no acudiera a una reunión de la Mesa Delegada de la Seguridad Social.



Asimismo, los sindicatos señalaron que no había habido “interlocución ni negociación” desde que Suárez firmara en mayo de 2023 el acuerdo para la implantación del plan estratégico de recursos humanos en la Administración de la Seguridad Social.



Estas movilizaciones previstas para el 13 de septiembre se suman a las que ya anunció el secretario general de CCOO, Unai Sordo, para el mismo mes debido al estancamiento de las negociaciones para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025.



Así, tanto Sordo como la facción de la Seguridad Social de CCOO han anunciado las movilizaciones para septiembre, pero serán “distintas y diferenciadas”, según informa una representante del sindicato.