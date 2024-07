Un “cartel de lujo” para la Feria de la Antigua 2024, con grandes figuras como Roca Rey, Talavante, Manzanares, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín

Ana Guarinos, junto a Antonio Matillas, representante de la empresa de Funtausa, concesionaria de los festejos taurinos, el concejal de Festejos, Santiago López, y el matador Ginés Marín, ha presentado hoy el cartel de la Feria de la Antigua 2024 y ha anunciado la creación de un premio local a la tauromaquia.

miércoles 10 de julio de 2024

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a Antonio Matillas, representante de la empresa de Funtausa, concesionaria de los festejos taurinos, y el concejal de Festejos, Santiago López, ha presentado hoy el cartel de la Feria de la Antigua 2024, “un cartel de lujo en donde no faltan las primeras figuras del escalafón que sin duda nos harán disfrutar a todos y convencerán a la afición, las peñas y los jóvenes y harán que la Feria de la Antigua sea un éxito”, ha destacado Ana Guarinos.



En acto de presentación se realizaba en la sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, decorada al efecto, con los toros de cartón piedra de la Federación Taurina, una exposición de fotografías taurinas y hasta un capote, contando también con la presencia de uno de los matadores que abre el cartel, Gines Marín, “recién llegado de Pamplona donde ayer mismo cortaba una oreja”, ha destacado la alcaldesa, agradeciendo especialmente su presencia.



“No es casualidad que hoy estemos aquí, en la sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, porque aquí se presentan los grandes eventos culturales, y aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, la tauromaquia es arte y es cultura”, ha señalado Guarinos, antes de desvelar la composición de los carteles que integran tres corridas de toros, una corrida de rejones, un festejo de recortes el miércoles 11 de septiembre y una clase práctica de la Escuela Taurina, el martes 10 de septiembre, “por lo que los toros tendrán su protagonismo durante casi toda la Semana Grande de Ferias al completo”.



Para el primer día de la Feria, el jueves 12 de septiembre, Guarinos, ha anunciado “una terna muy equilibrada con el alicantino José María Manzanares, el limeño Andrés Roca Rey que lidera el escalafón y quien hoy nos acompaña, el jerezano, Ginés Marín”.



“Sin duda un cartel muy taquillero para una Feria de 2024 que no podía empezar de mejor manera y que como todos ustedes saben contará con ese jueves como día festivo añadido, al caer la patrona en domingo”, ha añadido.



El viernes 13 de septiembre el cartel lo integran Morante de la Puebla, Talavante, Juan Ortega, “de modo que se cumple el deseo de la afición de Guadalajara de ver torear al checano en Las Cruces”, mientras que El Fandi, Perera y Víctor Hernández serán los protagonistas en la corrida del sábado 14 de septiembre, “con el placer de repetir con quien fue el triunfador de la feria 2023 en Guadalajara, Víctor Hernández y orgullo de Guadalajara y su Escuela Taurina y reciente ganador de la copa Chenel”, ha apuntado la alcaldesa.



Y el domingo, 17 de septiembre, será la corrida de rejones, “como es tradición en Guadalajara y como gusta a la afición. Con Sergio Galán, Joan Ribeiro Telles y Sebastián Fernández”, ha proseguido la alcaldesa, cerrando su anuncio con las ganaderías donde, “los hierros que se lidiarán serán los de El Pilar, José Vázquez y El Puerto de San Lorenzo y García Jiménez y Olga Jiménez, para las corridas de toros, mientras que para la corrida de rejones la ganadería elegida es la David Ribeiro Telles”.



“Espero que con este cartel de lujo la Plaza de las Cruces se llene en la próxima Feria de la Antigua”, ha concluido la alcaldesa.



Por su parte, el empresario taurino Antonio Matilla, se mostraba muy satisfecho del cartel presentado, “es una feria muy buena y con mucho interés y creo que de los seis años que llevo en Guadalajara es la feria más rematada que presento, a mí me gusta mucho”, ha destacado Matilla al tiempo que reconocía la dificultad para elaborarlo por las complicadas fechas de Guadalajara a fin de temporada.



Además, Matilla ha anunciado que el 19 de agosto comenzará la venta online para nuevos abonos, mientras que la renovación de abonos y venta en taquilla será el 2,3 y 4 de septiembre, y la venta de entradas sueltas comenzará el 5 de septiembre tanto online como en taquilla.



El propio torero Ginés Marín ha reconocido este cartel “como un cartel bonito y muy trabajado, con muchos de los toreros más importantes del escalafón”, al tiempo que ha mostrado ilusionado por su vuelta a Guadalajara, tras su debut la pasada temporada, “es un orgullo par amí y estoy deseando disfrutar de la afición de Guadalajara”.



Fernando Toquero seguirá como presidente de las Cruces



Por su parte el concejal de Festejos, Santiago López, ponía en valor los encierros en puntas en Guadalajara, “que son fiesta de interés turístico regional, y porque solo se celebran en puntas en dos ciudades, en Pamplona y aquí”, al tiempo que agradecía la presencia de aficionados en esta presentación y especialmente a la Federación Taurina y la Escuela Taurina de Guadalajara, “porque todos vosotros hacéis posible que los toros sean una referencia de Guadalajara”.



López Pomeda, que tildaba esta feria taurina “como la mejor de los últimos años”, hacía un llamamiento a la afición “para lucir de manera masiva el pañuelo morado que nos caracteriza en estas fiestas, como marca de Guadalajara” y anunciaba la continuidad de Fernando Toquero al frente de la presidencia de los festejos taurinos la Plaza de Las Cruces, labor que desempeña desde 2017, “con una amplia experiencia en asuntos taurinos y a quien agradecemos su compromiso con Guadalajara y su gran implicación”.



Premio del Ayuntamiento de Guadalajara a la tauromaquia



En este mismo acto la alcaldesa ha anunciado la creación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara un Premio Local de Tauromaquia como "acicate" para defender el mundo del toro y “en reconocimiento a los méritos de personas, entidades e instituciones por el ejercicio de actividades y manifestaciones en defensa de la tauromaquia”.



“Tenemos la obligación de cuidar, fomentar y preservar la fiesta nacional y legarla a las generaciones actuales y, sobre todo, a las futuras", ha señalado la alcaldesa, asegurando que Guadalajara se siente "orgullosa de la Fiesta Nacional de los toros” y recordaba su reconocimiento como Patrimonio Cultural desde el año 2013, así como la repercusión económica que genera el mundo del toro, “solo en la región supone unos 400 millones de euros en ingresos”. “Las administraciones debemos defender la cultura del toro frente a aquellos que tratan de hacer ver a la sociedad lo contrario”, ha concluido Guarinos.