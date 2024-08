La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzará su pico de actividad entre este domingo y el martes

La lluvia de estrellas de las Perseidas llegará este fin de semana a su pico de actividad, sobre todo entre el domingo 11 y el martes 13 de agosto, con el máximo esperado en la noche del 12 de agosto, según ha informado eltiempo.es.

viernes 09 de agosto de 2024 , 12:53h

Así, este fin de semana se espera una tasa de meteoros que puede alcanzar hasta 110 por hora. Este 2024, además, habrá algunas de las mejores condiciones para disfrutar de la más famosa de las lluvias de estrellas del verano, ya que los cielos estarán despejados por la noche en la mayoría del territorio español, la luna no será un gran impedimento para la visibilidad de las estrellas y las temperaturas nocturnas serán más que agradables.



En concreto, las condiciones meteorológicas serán favorables en la mayor parte del país pero habrá algunas excepciones. La noche del viernes los cielos estarán prácticamente despejados en la Península y Baleares.



No obstante, en la zona del Estrecho se contará con brumas y nubes bajas, al igual que en el noreste de Galicia, principalmente en Lugo y en Asturias. También habrá nubes bajas en el interior de Cantabria y del País Vasco, y al norte de Canarias, quedando el sur del archipiélago con cielos más despejados.



La noche del sábado será parecida, con nubes bajas en el Estrecho, norte de Galicia, Asturias y norte de Canarias. Aunque irán a menos, a primera hora de la noche se podría contar con intervalos de nubes en el norte de Castilla y León, La Rioja y en general en el entorno de la Cantábrica. En el resto del país, habrá cielos despejados durante la madrugada.



La noche del domingo será muy similar, con cielos despejados en la mayor parte del territorio. De nuevo, la excepción estará en Galicia. Este día también habrá más nubosidad en la fachada atlántica de la comunidad y durante la madrugada podría aumentar la nubosidad, al acercarse la cola de un frente que llegaría el lunes.



También habrá nubes bajas en la costa occidental de Asturias, en el Estrecho y norte de Canarias. En puntos de la mitad norte, la nubosidad de evolución que se forme por la tarde irá a menos.



Las temperaturas serán muy altas durante las madrugadas del fin de semana, sin bajar de los 20ºC en casi todo el interior peninsular, incluso de los 23ºC o 25ºC en zonas del centro, sur y este peninsular, así como en las islas.



A pesar de que el pico máximo de las Perseidas se dará entre las 15:00 y las 18:00 horas del lunes 12 de agosto (hora española peninsular), las mejores horas para observarlas serán durante la noche y primeras horas de la madrugada. La luna se encontrará en cuarto creciente, pero hasta el día 19 no entrará en fase de luna llena, por lo que no se espera que su luz sea un gran impedimento para disfrutar de las estrellas.



¿HACIA DÓNDE MIRAR?

El punto radiante de las Perseidas, de donde parecen originarse los meteoros, está cerca de la estrella Mirfak (a Persei), en la constelación de Perseo.



En el hemisferio norte se debe mirar hacia el noreste al anochecer, justo al lado contrario de donde esté la luna para que la luminosidad no moleste. Por ello, hay que localizar la constelación de Casiopea en forma de “W” o “M”, dependiendo de su orientación en el cielo en ese momento.



Para localizar a Perseo, desde Casiopea hay que mover la mirada hacia abajo y hacia el este la constelación de Perseo se extenderá en esta dirección. En ese punto, se identifica Mirfak, la estrella más brillante de Perseo, porque se podrá observar el área general de donde parecen originarse las Perseidas.