Denise Belén Sánchez promocionará el nombre de Guadalajara en el certamen nacional de Miss Global

Esta joven de origen argentino ha visitado esta semana el Ayuntamiento de Guadalajara, siendo recibida por el primer teniente de alcaldes y concejal de Cultura, Javier Toquero

jueves 08 de agosto de 2024 , 19:11h

La joven Denise Belén Sánchez, actual Miss Global Guadalajara 2024 y que representará a la ciudad de Guadalajara y la provincia en el certamen nacional de este concurso que se celebrará en Murcia el próximo mes de septiembre, ha visitado esta semana el Ayuntamiento de Guadalajara, siendo recibida por el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero.



“Denise nos ha expresado su compromiso de promocionar el nombre de Guadalajara en este certamen nacional de belleza, gesto que hemos agradecido y le hemos hecho entrega de una bandera de Guadalajara y diferente material de nuestra promoción turística”, ha señalado el concejal de Cultura, con quien la miss visitó tanto el Mercado de Abastos como laOoficina municipal de Turismo.



“Es una oportunidad que lleves el nombre de la ciudad de Guadalajara a nivel nacional, aunque esta no sea tu ciudad de origen, porque precisamente Guadalajara siempre ha sido una ciudad acogedora”, ha insistido el primer teniente de alcalde, que ha deseado mucho éxito a Miss Global Guadalajara en la fase

nacional.



Y es que Denise Belén Sánchez, que tiene 30 años y es de origen argentino, quiso presentarse al casting de Guadalajara “porque es de las primeras ciudades que conocí cuando llegué a España hace tres años y una ciudad que me encanta”, siendo finalmente seleccionada como Miss Global Guadalajara 2024, “un título donde no solo importa la belleza, sino todas las cualidades como persona y que reconoce perfiles de mujeres ya no tan jóvenes”, ha explicado Sánchez.