Notable descenso de las temperaturas este viernes en Guadalajara que está en ALERTA por TORMENTAS

Este viernes ha amanecido en Guadalajara a las 7:09 y anochecerá a las 21:28, las temperaturas estarán entre 20°C y 33°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección nordeste

viernes 02 de agosto de 2024

viernes 02 de agosto de 2024 , 07:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado al principio, con intervalos de nubes de tipo medio y alto durante el día en la mitad norte, y de evolución en zonas de montaña.



Posibles chubascos localmente moderados acompañados de granizo en el Sistema Central e Ibérico de Guadalajara y zonas aledañas, más probables en Parameras, sin descartar tormentas en todo el cuadrante sureste. Los chubascos serán menos probables e intensos en el resto de la mitad norte y tercio este. Poca probabilidad de calimas en el sureste al principio.



Temperaturas mínimas en ligero descenso en zonas altas y máximas en descenso generalizado, incluso notable en el Sistema Ibérico de Guadalajara, y menos acusado hacia el sur. Viento flojo de componente oeste en las provincias occidentales y en las orientales viento flojo variable al principio, más intenso por la tarde y tendiendo a componente este al final.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 36ºC en Albacete, entre los 22 y los 37 en Ciudad Real, entre 19 y 33ºC en Cuenca, entre 20 y 33ºC en Guadalajara y entre 23 y 36ºC en Toledo.



Guadalajara en riesgo por tormentas y lluvias.-



Calor, tormentas, lluvias, rissagas y oleaje activan mañana los avisos en 20 provincias, con máximas de hasta 40ºC



El calor continúa en el inicio del mes de agosto y, junto con otros fenómenos como tormentas, lluvias, rissagas y oleaje, activará los avisos en una veintena de provincias españolas, con máximas que podrán llegar a los 40ºC en puntos de Andalucía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Concretamente, las altas temperaturas pondrán en aviso importante Almería y Málaga, mientras que Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Albacete, Gerona, Lérida, Mallorca, Alicante, Valencia y Murcia tienen aviso amarillo.



Por otro lado, tormentas y lluvias pondrán en riesgo a Teruel, Guadalajara, Lérida, Tarragona, Castellón, Barcelona y Gerona, aunque en el caso de las tres últimas ascenderá a naranja por tormentas. Las olas activarán el aviso amarillo en Gerona y Menorca lo estará por rissagas.



Finalmente, en las Islas Canarias, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en alerta por fenómenos costeros, y solo Gran Canaria por altas temperaturas.



La jornada estará marcada por la posibilidad de tormentas en la mitad noreste, siendo más probables y localmente fuertes en Pirineos e Ibérica, así como por las temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur, interior sureste, Cataluña y sur de Gran Canaria, aunque habrá un descenso localmente notable de las máximas en el Ebro.



En buena parte del país predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados o nubes medias y altas, no obstante, en el área cantábrica se esperan intervalos nubosos, especialmente matinales, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en el Cantábrico oriental, sin descartar chubascos durante la madrugada en el alto Ebro, Pirineo occidental y norte de la Ibérica y por la tarde en la Cantábrica.



Asimismo, se formará nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistemas Ibérico y Central, con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables y localmente fuertes en Pirineos e Ibérica, que ocasionalmente pueden ir acompañados de granizo. En el valle del Ebro y zonas de la Meseta, la AEMET no descarta tormentas secas aisladas.



En ambos archipiélagos y centro y sudeste peninsulares es posible la calima y probables bancos de niebla matinales en interiores de Galicia, Cantábrico y alto Ebro.



En cuanto a las temperaturas, descenderán en general en la Península y Baleares, acusadamente las máximas en zonas del nordeste peninsular y se esperan pocos cambios en Canarias. Pese a los descensos, seguirán superándose los 35º C en interiores de la mitad sur y depresiones del nordeste peninsular, sin descartar puntos de Mallorca y sur de las islas Canarias, incluso los 40ºC en zonas del Guadalquivir y las mínimas tampoco bajarán de 25ºC en el área mediterránea.



El viento soplará alisio moderado en Canarias, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y predominarán vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y área mediterránea oriental, en general flojos o moderados, con intervalos de fuerte en Ampurdán. En el resto de la vertiente atlántica, Estrecho y Alborán soplarán vientos del oeste, con intervalos de poniente fuerte en el Estrecho.