Korean Air dejará de servir fideos instantáneos a la clase turista ante el aumento de pasajeros que sufren quemaduras

jueves 01 de agosto de 2024 , 21:24h

La aerolínea surcoreana Korean Air anunció este jueves que dejará de servir fideos instantáneos en la clase turista de sus vuelos de larga distancia, a raíz del aumento de accidentes por quemaduras a pasajeros causadas por un mayor número de turbulencias. La aerolínea explicó que este tipo de incidentes se ha duplicado este año en comparación con 2019.



Las rutas de larga distancia con América, Europa, Oceanía y Oriente Medio interrumpirán este servicio desde el próximo 15 de agosto, según informa la propia aerolínea en un comunicado publicado este jueves, donde precisa que se seguirá ofreciendo ese producto a los clientes de primera clase y 'business'.



Sin embargo, según indica The Korea Times, la clase turista no tendrá opción de escoger este producto, ya que los auxiliares de vuelo a menudo tienen que llevar varias tazas de fideos con agua caliente a la vez a los pasajeros sentados muy juntos, lo que aumenta el riesgo de accidentes



Los fideos instantáneos son servidos individualmente a este tipo de pasajeros, lo que reduce la probabilidad de derrames del agua hirviendo empleada en su preparación en caso de turbulencias, según aseguró la propia aerolínea.



Korean Air proporcionaba de manera gratuita estos fideos instantáneos a los pasajeros en sus rutas más largas, una popular comida que se convirtió en insignia de la aerolínea al ser ampliamente conocida por servirse en cualquier momento bajo petición.



El tentempié será sustituido por bocadillos, perritos calientes de maíz, pizza y 'Hot Pockets', unas empanadillas crujientes rellenas de queso, carne y verduras que ofrece la empresa en sus vuelos.



El anuncio ha generado cierto revuelo en las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los nuevos productos que se ofrecen y expresaron su alivio sobre no enfrentarse a una posible quemadura causada por las turbulencias y los fideos instantáneos.



Según el Ministerio de Territorio, Infraestructuras y Transportes surcoreano, el número total de turbulencias sufridas por aviones nacionales en todo el mundo el primer trimestre de 2024 fue 6.246, lo que supone un aumento del 79,8 % respecto al mismo periodo del año anterior (3.473 casos).