El incendio de Cantalojas sigue activo y preocupa que pueda llegar al Parque Natural de Tejera Negra

miércoles 31 de julio de 2024 , 20:24h

El incendio, declarado el pasado viernes en el paraje ‘Alto de la Escaleruela’, en el término de Cantalojas (Guadalajara), sigue activo desde la tarde de ayer y al encontrarse próximo a la zona del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, de gran valor ecológico, se está tratando de hacer todo lo posible para que no salte a este entorno, cercano también al Puerto de la Quesera.



Así lo ha indicado preocupado el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, durante una comparecencia urgente en el puesto de mando ubicado en las inmediaciones del lugar donde esta madrugada se inició otro fuego, en este caso en el término de Iriépal, barrio pedáneo Guadalajara, al que hay que sumar un tercero registrado también en las últimas horas en la localidad de Tórtola y otro en Fontanar.



Según el delegado de la Junta, en Cantalojas, desde primera hora de la mañana están operando cinco medios aéreos descargando agua para tratar de contener los distintos focos de un fuego en el que inicialmente se han perdido unas 50 hectáreas de brezo de alta montaña de este espacio del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en la zona fronteriza con la provincia de Segovia. Un incendio con varios focos, registrado en un lugar de orografía complicada, de ahí que el que el acceso con medios terrestres sea “muy difícil y complicado”, y las labores muy complejas, motivo por el cual están operando en la zona, fundamentalmente medios aéreos, y personal forestal que se encuentra en el lugar ha accedido a través de helitransportadoras.



Lo que también ha confirmado Escudero es que este incendio, en el que se perdían solo varias hectáreas en el fin de semana que se volvía a reavivar y ya alcanza el medio centenar, se debió a una causa natural, concretamente a un rayo.



Los bomberos forestales también están tratando de acceder a la zona donde se está propiciando el fuego en unidades helitransportadas, un incendio que, tal y como ha remarcado Escudero, es el que “más les preocupa ahora” al haberse registrado en una zona no solo de alto valor ecológico sino de difícil accesibilidad terrestre por ser muy abrupta.



En este casi, Escudero ha agradecido los medios facilitados tanto por el Gobierno de España como por la Comunidad de Castilla y León.



ESTABILIZADO EL INCENDIO DE IRIÉPAL



Respecto al incendio declarado en Iriépal esta madrugada -y no en Taracena, como se informó inicialmente- el delegado de la Junta ha señalado que se encuentra “estabilizado” habiendo resultado afectadas unas 60 hectáreas de terreno agrícola y algo forestal, sin que por el momento se pueda precisar el origen del mismo.



Unos diez medios han participado en las labores de extinción de este fuego entre terrestres y aéreos, agradeciendo Escudero el apoyo prestado por efectivos de la Diputación Provincial y de la vecina Comunidad de Madrid así como de la Policía Local de Guadalajara “porque era un fuego complejo que podría haberse propagado a la zona de la Peña Hueva.



Todo parece indicar que se han registrado también varios focos y a partir de ahora toca llevar a cabo labores de vigilancia para poder pasar lo antes posible de la fase de estabilizado a la fase de control cuanto antes.



FUEGO TÓRTOLA SE DEBIÓ A UNA EMPACADORA DE PAJA

En cuanto al registrado esta misma madrugada en Tórtola, se trata de un fuego originado en zona forestal que se encuentra ya controlado y se espera poderlo extinguir próximamente, habiendo participado en el mismo medios de Infocam, y parece ser que el origen podría estar en una empacadora de paja que se encontraba trabajando en ese momento en la zona.



Por lo que se refiere al fuego registrado en el término de Fontanar en la tarde de ayer, cerca de Usanos, se encuentra ya controlado, trabajando aún en la zona algunos medios terrestres para lograr cuanto antes su extinción.



Para el delegado de la Junta, se trata de una jornada “complicada” dadas unas condiciones meteorológicas con altas temperaturas y rachas de viento que son razones muy propicias para la propagación de incendios forestales, de ahí que haya hecho un llamamiento a extremar la prudencia cuando se sale al medio natural y respetar todas las medidas puestas en marcha cuando se está en riesgo extremo porque “no solo está en juego el medio natural sino las vidas humanas de quienes trabajan en estos fuegos”.



“Los incendios que son provocados no van a quedar impunes”, ha señalado Escudero, insistiendo en que se “perseguirá hasta el final” a quienes lo haya provocado.