La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, desea mucho éxito al triatleta Dani Molina en los Juegos Paralímpicos de París

Dani Molina es el único deportista de Guadalajara que participará en los Juegos Paralímpicos que también se celebran en París tras las olimpiadas, y competirá por el oro en el triatlón el próximo 1 de septiembre.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 31 de julio de 2024 , 20:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara ha deseado “mucha suerte y mucho éxito” al triatleta Dani Molina en los Juegos Paralímpicos de París, que tendrán lugar del 28 de agosto al 8 de septiembre, y le ha hecho entrega de una pequeña placa en la que se referencia el aliento de los 91.335 vecinos empadronados en Guadalajara para conseguir su sueño: la medalla de oro en el triatlón.



Guarinos ha destacado “la suerte que tiene Guadalajara de contar con grandes deportistas que llevan el nombre de la ciudad con orgullo y por lo más alto. Deportistas que suben a Guadalajara al pódium, cubriéndonos de medallas y de gloria” y tras la oportunidad que tuvo hace unas semanas de desear la mejor suerte a los atletas que entrenan en Guadalajara con Iván Pedroso, como Ana Peleteiro y Jordan Díaz, que ya se encuentran compitiendo en las olimpiadas de París, hoy ha querido despedir personalmente a Dani Molina, que mañana se marcha a Sanxexo, a enfilar los últimos entrenamientos antes de partir para París.



“Dani Molina es nuestro orgullo en estos Juegos Paralímpicos y todo un ejemplo de superación y tesón”, ha señalado la alcaldesa, agradeciendo especialmente su presencia “pues después de entrenar más de 20 horas semanales en las que hace entre 45-50 kilómetros de carrera pie, 300 kilómetros de bici y miles de metros nadando… se merece unos días de descanso, pero antes ha querido estar en el Ayuntamiento de su ciudad, en la que es su casa”.



Guarinos ha recordado que, aunque Molina es nacido en Madrid, en 1974, “es guadalajareño de adopción y con un espíritu competidor desde muy pequeño, pues a los 4 años realizó su primera competición y, a partir de ahí, no dejó de ganar campeonatos y demostrar que la vida es una carrera constante de obstáculos y de superación”.



“Aunque intentó apartarse de la competición y cambiar el rumbo de su vida, la vida fue quien le cambió el rumbo a él. A los 22 años sufrió un accidente de moto que casi le cuesta la vida. Perdió la pierna derecha por debajo de la rodilla y pasó 14 operaciones y un año de recuperación hasta poder volver a andar”, ha comentado Guarinos, “y, como dice él, a partir de ahí su vida cambió. Porque nunca hay que rendirse y nunca hay que dejar de luchar y de soñar”.



También ha repasado la alcaldesa el palmarés que tiene hoy el atleta, “del que nos sentimos muy orgullosos en Guadalajara, en tu ciudad”, donde desde su primer triatlón del circuito mundial, que fue la Copa del Mundo de 2012 que se celebró en Madrid, lleva una racha increíble, donde de los 60 triatlones que ha disputado del circuito internacional ya acumula 51 podios y 37 medallas. Ha ganado 32 oros en las últimas 34 carreras y tiene cinco títulos mundiales y seis europeos.



Sus primeros juegos olímpicos fueron los de Atenas 2004, cita en la que participó como nadador, donde las cosas no salieron bien, por problemas físicos, ya que Dani compitió hasta con fiebre.



“Ahora Dani va a por todas, y como dicen los diarios deportivos nacionales, su nombre está en todas las quinielas de medalla en los Juegos Paralímpicos de París. Él dice que ha visualizado el oro y que ha soñado con él y nosotros queremos alentar ese sueño para que Guadalajara pueda estar contigo en lo más alto y podamos celebrarlo a tu vuelta”, ha concluido la alcaldesa, entregando al atleta, junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga, la placa en la que podía leerse: Soñar siempre, rendirse nunca. El aliento de 91.335 vecinos de Guadalajara te acompañará en los Juegos Paralímpicos de París 2024.



Tras agradecer el gesto y las palabras de la alcaldesa, Dani Molina ha confirmado que lo importante para él es ganar la medalla de oro, “todo lo que hemos hecho en estos 12 años -refiriéndose a él y su entrenador- ha sido pensando en ese triatlón del próximo día 1 de septiembre en París; podemos ganar la plata o el bronce, pero el objetivo es ganar el oro".



El triatleta de Guadalajara ha señalado que sus principales rivales por el oro olímpico son el alemán Gelhaer, el holandés Van Der Burgt y también el francés Denuziere, que además compite en casa, y también se ha referido a la posibilidad de que finalmente no se pueda celebrar la parte de natación en el río Sena, tras haberse hoy aplazado la prueba en las olimpiadas, por la mala calidad del agua.



"La organización ha puesto el foco en el espectáculo, no ha pensado mucho en los deportistas", se ha lamentado Molina, para reconocer que un duatlón a él le perjudica, pues saca la mayor ventaja siempre en natación, “y además no es un deporte olímpico”. No obstante, ha manifestado su confianza de que mañana Finalmente se pueda nadar en el Sena, “porque eso significa que también nadaremos allí en los paralímpicos”.