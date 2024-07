"The Times" se hace eco de las reuniones de "la mujer de Sánchez" con Barrabés en Moncloa, ""el magnate que ganó 23 millones en contratos públicos"

miércoles 17 de julio de 2024 , 19:38h

En una dura réplica, este miércoles el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha echado en cara al presidente del Gobierno que esté tratando de imponer nuevas regulaciones sobre la actividad de los medios de comunicación, porque están publicando informaciones contra él, su familia y su partido. En este sentido, añadía que tendrá que ampliar sus reclamaciones a los medios de otros países porque algunos como The Times se había hecho eco del escándalo que atañe a su mujer, Begoña Gómez.



Precisamente, este miércoles el diario británico The Times, publica este miércoles que "la esposa del presidente del Gobierno español "tuvo ocho reuniones con el magnate que ganó contratos por 23 millones de euros"".



El rotativo señala que el empresario Juan Carlos Barrabés, en su declaración, testificaba que los encuentros que tuvo con Begoña Gómez se produjeron en la sede de la presidencia del Gobierno, el Palacio de la Moncloa, que es, a su vez, la residencia oficial del matrimonio.



El corresponsal del rotativo británico de referencia en España, añade en su información que Barrabés habla de ocho reuniones con Begoña Gómez en Moncloa para hablar de "innovación" y matizó que en al menos dos de ellas, también participó el presidente Sánchez.



Otra de las informaciones que ha destacado The Times es que la mujer del presidente del Gobierno «no tiene titulación universitaria». Una carencia que no le ha impedido codirigir una cátedra extraordinaria en la universidad madrileña.



Begoña Gómez fue citada como imputada en el marco de una investigación por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios después de una denuncia de Manos Limpias. La organización acusa a Gómez de haber remitido dos cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos a favor de Barrabés.