Engonga critica el “triple trasvase” autorizado por el Gobierno de Sánchez y pide que se analicen las circunstancias de la cabecera “mes a mes”

El viceportavoz del PP de Guadalajara, Armengol Engonga, no entiende por qué el Gobierno de Sánchez acaba de aprobar tres trasvases de golpe, lo que supone trasvasar 81 hectómetros cúbicos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de julio de 2024 , 13:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Partido Popular de Guadalajara, Armengol Engonga, ha tenido unas palabras de recuerdo, previo a la rueda de prensa que ha ofrecido hoy, para los once integrantes del retén de Cogolludo que hace 19 años perdieron la vida en el incendio forestal de Riba de Saelices que calcinó 13.000 hectáreas en el Parque Natural del Alto Tajo. En nombre del PP ha tenido un cariñoso recuerdo para sus familias y ha pedido "no olvidar nunca este día ni tampoco la labor que llevaron a cabo estos once héroes".



Acto seguido, Engonga ha proseguido con la rueda de prensa lamentando la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica que ha dado luz verde a tres trasvases de golpe de 81 hectómetros cúbicos para los meses de julio, agosto y septiembre. Engonga ha criticado que esta decisión “no se haya tomado mensualmente, como es habitual, sino que en esta ocasión se ha autorizado un triple trasvase, aventurando la situación de la cabecera del Tajo y de nuestros embalses de aquí al mes de septiembre”.



Con esta reciente autorización, ha subrayado el viceportavoz del PP, “el Gobierno de Pedro Sánchez se convierte en el más trasvasista desde que el Trasvase Tajo-Segura se puso en marcha”. Y es que, “desde la moción de censura de 2018 que Sánchez llegó al Gobierno ha ido aprobando una media de casi un trasvase al mes, mientras que Page no hace nada para defender nuestra tierra”.



El Gobierno de Sánchez se basa en que la “buena situación de la cabecera del Tajo” se corresponde con la “normalidad hidrológica” estando en un Nivel 2 cuyos desembalses son automáticos, pero desde el Partido Popular de Guadalajara no entienden “que se autorice de forma diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta y estudiando la situación en el momento de aprobarlo o no”. Ante esto, ha pedido a los socialistas de Guadalajara “que se unan al PP de Guadalajara para defender los intereses de nuestra tierra” y a Page, en concreto, “que sea firme y que cumpla con sus compromisos para defender el agua en nuestra región como elemento de crecimiento y riqueza”.



En este sentido, el viceportavoz popular ha preguntado a Pablo Bellido, secretario del PSOE en Guadalajara, “por qué ya no se manifiesta contra los trasvases, como hacía antes cuando Sánchez no gobernaba”. Además, ha recordado que “Page ha hecho caso omiso a las propuestas del PP de Castilla-La Mancha y de su presidente Paco Núñez, entre las que se le solicitaba la realización de un mapa de necesidades hídricas de la región, así como una auditoría hídrica en Castilla-La Mancha”.



Sobre el Pacto Regional del Agua, Engonga ha informado que ayer mismo –por este miércoles- el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en la reunión que mantuvo con el presidente de la región, “volvió a proponer a Page reactivar el Pacto Regional del Agua, que fue acordado en la pasada legislatura, con una Mesa del Agua ya creada, pero que quedó en papel mojado”. “La prioridad del PP, como dijo ayer Paco Núñez, será la de trabajar para que los acuerdos se ajusten a la actualidad hídrica de la región”.